Não gostou do Threads? Veja como apagá-lo sem perder conta do Instagram

Entre os mais de 10 milhões de usuários que se cadastraram no Threads em poucas horas desde o lançamento, feito na noite dessa quarta-feira (5), há aqueles que não curtiram a plataforma e que desejam apagá-la. O processo, no entanto, exige atenção já que a exclusão do Threads leva junto o Instagram - rede vinculada.

Foto ilustrativa/Reprodução: Getty Images

O problema, porém, pode ser evitado com uma alternativa: desativar temporariamente o seu Threads. É o único jeito, segundo a Meta. Conforme a empresa, o Threads é um serviço fornecido pelo Instagram. Logo, o mais novo não funciona sem o mais antigo. Para burlar a situação, é necessário cumprir o passo a passo a seguir, seja em aparelhos iOS ou Android:

Inicie o Threads e toque no seu perfil;

Toque em Configurações, no canto superior esquerdo da tela;

Em seguida, toque em Conta e em Desativar perfil;

Por fim, escolha Desativar perfil no Threads.

Com O Tempo