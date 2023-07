Último dia: inscrições para o Fies terminam nesta sexta-feira

As inscrições para o processo seletivo do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), referente ao segundo semestre deste ano, se encerram nesta sexta-feira (7). Para esta edição, foram disponibilizadas 77.867 vagas em 1.265 instituições privadas.

Foto: Reprodução Internet

Estudantes que almejam ingressar no ensino superior devem realizar o cadastro pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior - Fies e consultar as oportunidades disponíveis na opção 'Consultar ofertas de vagas'.

Confira os requisitos para a inscrição:

- tenha participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir da edição de 2010, com nota no Exame válida até o momento anterior à abertura das inscrições para o processo seletivo do Fies 2023/2;

- tenha obtido média aritmética das notas nas cinco provas igual ou superior a 450 pontos e nota na prova de redação superior a zero;

- não tenha participado do Enem na condição de treineiro – candidato que não concluiu o ensino médio e participa do Exame para fins de autoavaliação;

- possua renda familiar mensal bruta per capita de até 3 salários mínimos.

O resultado dos pré-selecionados será divulgado na terça-feira seguinte, dia 11 de julho, proporcionando aos candidatos a oportunidade de garantir um auxílio financeiro para seus estudos.

O Fies é voltado principalmente para estudantes que ainda não concluíram o ensino superior e não foram beneficiados com financiamento estudantil anteriormente. O programa representa uma oportunidade para os estudantes financiarem seus estudos e buscarem uma formação superior de qualidade.

Da Redação com Itatiaia