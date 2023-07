Vídeo: prédio desaba no Grande Recife em Pernambuco e deixa pessoas soterradas

Um prédio desabou nesta manhã no bairro Janga, em Paulista, no Grande Recife, deixando vítimas soterradas. Ainda não há um número exato de pessoas soterradas, de acordo com a Defesa Civil de Pernambuco. O desmoronamento ocorreu nas primeiras horas do dia, levando ao acionamento imediato do Corpo de Bombeiros. Até o momento, apenas uma mulher de 65 anos foi resgatada com vida, enquanto as operações de resgate continuam em vigor. O incidente ocorreu em um prédio que já estava condenado, embora ainda estivesse ocupado, e relatos sugerem a presença de crianças entre as vítimas soterradas. A tragédia pode ter sido agravada pelas intensas chuvas que atingiram o estado de Pernambuco nos últimos dias.

Foto: Reprodução/Internet

Um grave incidente ocorreu nesta manhã no bairro Janga, em Paulista, no Grande Recife, quando um prédio desabou, ocorreu em vítimas soterradas. Segundo informações fornecidas pela Defesa Civil de Pernambuco, o número exato de vítimas ainda é incerto. O desmoronamento ocorreu nas primeiras horas do dia, levando ao acionamento imediato do Corpo de Bombeiros às 6h35. Até o momento, apenas uma pessoa, uma mulher de 65 anos, foi resgatada com vida, enquanto as operações de resgate prosseguem incansavelmente.

De acordo com informações preliminares, o prédio em questão já seria condenado, embora ainda estivesse ocupado. Há relatos de que crianças também estão entre as pessoas soterradas. Um vídeo registrado na rua capturou o momento do desastre, mostrando a magnitude da tragédia, veja abaixo:

{modulo[1271]}

Cabe destacar que o estado de Pernambuco tem enfrentado um período de intensas chuvas nesta sexta-feira, o que pode ter contribuído para a ocorrência desse trágico incidente. Na quinta-feira (06/07), a Agência Pernambucana de Águas e Climas (Apac) emitiu um alerta para a região metropolitana do Recife, alertando sobre as condições climáticas adversas.

*Matéria em Atualização

Da redação