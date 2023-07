Voltou atrás: Twitter desiste de exigência de login para ver tweets

O Twitter voltou atrás e tirou a obrigatoriedade do login para visualizar publicações. A mudança acontece com o lançamento do Threads —aplicativo com o qual espera substituir a plataforma de propriedade do bilionário Elon Musk.

Foto: Yahoo Finanças

Na última sexta-feira (30), o Twitter alterou o funcionamento para que somente pessoas logadas visualizassem as publicações na rede social. A medida era uma forma de forçar as pessoas a criarem contas.

TweetDeck

Apenas os usuários do Twitter que tiverem contas verificadas poderão acessar o TweetDeck, ferramenta que oferece recursos adicionais na rede social. A novidade começa a valer no início de setembro. Até o momento, o serviço é oferecido de forma gratuita.

O Threads é o maior desafio enfrentado até hoje pelo Twitter, que viu surgir uma série de potenciais concorrentes, embora nenhum com poder suficiente para substituir uma das maiores redes sociais do mundo.

Com Itatiaia