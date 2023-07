Número de mortos chega a onze em trágico desabamento de prédio no Grande Recife; três pessoas continuam desaparecidas

No início da manhã da última sexta-feira (7), um edifício localizado na cidade de Paulista, em Pernambuco, desabou, resultando em uma tragédia com 11 mortes confirmadas e três pessoas ainda desaparecidas. Além disso, relatos apontam que as três pessoas que seguem desaparecidas são uma mãe acompanhada de seus dois filhos pequenos. As buscas continuam.

Foto: Welington Lima/JC Imagem

Uma das vítimas fatais identificadas foi Eloá Soares da Silva, de apenas 21 anos. De acordo com informações divulgadas pelo Corpo de Bombeiros e pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) à TV Globo, um casal também foi encontrado sem vida, porém, seus nomes e idades ainda não foram revelados.

Além disso, há relatos de uma mãe acompanhada de seus dois filhos pequenos que ainda não foram localizados.

Na sexta-feira (7), sete pessoas já haviam sido resgatadas sem vida, agravando a contagem de óbitos. Infelizmente, o jovem Deivison Soares da Silva, de 19 anos, que foi levado ao Hospital Miguel Arraes, acabou falecendo após sofrer uma parada cardiorrespiratória.

Segundo o Corpo de Bombeiros, morreram:

Maria da Conceição Mendes da Silva, de 43 anos;

Deivison Soares da Silva, de 19 anos, filho de Maria, morreu no hospital após ser resgatado;

Um adolescente de 12 anos, que não teve o nome divulgado;

Um homem de 45 anos, de nome não informado;

Um jovem de 21 anos, não identificado, retirado sem vida dos escombros;

Um adolescente de 17 anos;

Uma menina de 5 anos;

Um menino de 8 anos;

Um homem, com idade não divulgada;

Uma mulher, com idade não divuldada.

Com relação às outras vítimas:

Três foram resgatadas com vida e foram internadas, sendo duas adolescentes de 15 anos e uma mulher de 65 anos;

Quatro homens, de 16, 17, 21 e 22 anos, foram encontrados com vida fora da edificação, tiveram ferimentos leves e foram para hospital.

Da redação com G1