Apagar a conta no Threads também exclui o perfil do Instagram? Saiba aqui sobre a polêmica

Desde o lançamento do Threads na última quarta-feira (5), a nova aposta de rede social da Meta, dona do Instagram, Facebook e WhatsApp, diversos usuários vem descobrindo funcionalidades do aplicativo.

threads instagram

E, o que chamou atenção na rede social do Meta, foi uma mensagem ao tentar desativar o perfil na rede social. A empresa afirma, na política de privacidade o seguinte:

"Seu perfil do Threads faz parte da sua conta do Instagram e pode ser excluído a qualquer momento. Para fazer isso, é necessário excluir sua conta do Instagram", diz.

Ou seja, para excluir o perfil no Threads também apaga automaticamente a conta no Instagram, isso porque as duas redes estão interligadas. Para ter um perfil na rival do Twitter é preciso, obrigatoriamente, ter uma conta no Instagram. Mas, existe uma alternativa: desativar temporariamente o Threads.

De acordo com a Meta, a nova rede social é um serviço fornecido pelo Instagram e os usuários podem criar um perfil no Threads como parte da conta no Instagram. Mas, é possível manter o perfil no Threads suspenso, sem que isso afete o Instagram.

"Você pode desativar seu perfil do Threads a qualquer momento, mas ele só poderá ser excluído por meio da exclusão da sua conta do Instagram", diz parte da política de privacidade da rede social.

Ao g1, a Meta explicou que está procurando uma maneira para a pessoa excluir o Threads sem afetar o Instagram.

Como desativar a sua conta no Threads

- Abra o Threads e toque no seu perfil;

- No canto superior esquerdo, toque no ícone de "Configurações";

- Toque em "Conta" e depois "Desativar perfil".

- Para concluir, toque em "Desativar perfil no Threads".

Polêmica com o Twitter

O Threads chega após a recente polêmica envolvendo Elon Musk e a limitação no Twitter. O empresário e dono da rede social havia limitado a leitura de tweets e se tornou um dos assuntos mais comentados do mundo.

Usuários se revoltaram com as imposições e ele acabou voltando atrás na decisão. A justificativa dada pelo bilionário foi a de lidar com "níveis extremos" de extração de dados.

bA nova rede é muito parecida com plataformas como Twitter, Bluesky e Mastodon. Com posts limitados a 500 caracteres e possibilidade de links, vídeos e fotos de até cinco minutos, também será permitido comentar, compartilhar e curtir o que outros usuários publicaram.

A Threads foi anunciada como um espaço de "atualizações em tempo real e conversas públicas". A única diferença para o Twitter é a ausência de trending topics, que mostra os temas e assuntos mais comentados na rede. Porém, esse recurso pode ser lançado em breve.

A nova rede social também tem recursos de segurança como um filtro que oculta termos específicos em comentários. Além disso, os perfis bloqueados pelo usuário no Instagram também são bloqueados na Threads, e quem pode responder aos posts do perfil também são selecionados pelos próprios usuários que seguem, ou contas citadas.

O app promete ainda, em versões futuras, liberar interações com perfis em outras plataformas, como o Mastodon.

Da Redação com iBahia