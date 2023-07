Planos de saúde no Brasil têm reajuste médio de 14,50% em um ano; veja a diferença entre individual e coletivo

Os planos de saúde no Brasil tiveram um aumento médio de 14,50% em um ano, superando a inflação acumulada no mesmo período. Os dados revelam que os planos individuais e coletivos foram afetados por diferentes reajustes, com variações nos percentuais.

Esses aumentos são resultado tanto do reajuste concedido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) aos planos individuais, quanto de negociações entre empresas e operadoras nos planos coletivos. A alta de 14,50% é 4,5 vezes maior do que a inflação acumulada em um ano, segundo o IPCA do IBGE.

Foto: Reprodução/Agência Brasil

O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), em seu site, elaborou uma definição para planos de saúde individuais/familiares e planos coletivos.

Possibilidade de contratar



Individuais: Qualquer pessoa física pode contratar

Coletivos: É possível contratar apenas com a intermediação de empresa empregadora, associação ou sindicato

Preços iniciais:



Individuais: Geralmente são mais caros que os coletivos da mesma operadora e de cobertura equivalente

Coletivos: Geralmente são mais baratos que os individuais/familiares da mesma operadora e de cobertura equivalente

Reajustes:



Individuais: Regulados e limitados pela ANS

Coletivos: Não regulados pela ANS, geralmente são maiores do que os impostos aos contratos individuais/familiares

Rescisão contratual:



Individuais: ANS regula a questão e veda rescisão unilateral pela operadora

Coletivos: É prática corrente a rescisão unilateral pelas operadoras. A única limitação imposta pela ANS diz respeito à data de rescisão do contrato: ela só pode ocorrer no aniversário do contrato

Permanência no plano:



Individuais: Tempo indefinido

Coletivos: Há a possibilidade de rescisão unilateral de contrato e, em caso de contrato coletivo empresarial, as restrições ligadas ao desligamento da empresa (demissão ou aposentadoria)

Da redação com O Tempo