Polícia investiga mãe por negociar virgindade da filha de 14 anos por R$ 30 mil

Uma mulher de 36 anos está sendo investigada pela Polícia Civil de Mato Grosso do Sul após ser acusada de negociar a virgindade de sua filha de 14 anos por uma quantia de R$ 30 mil. De acordo com as autoridades locais, a denúncia foi feita pela adolescente na última segunda-feira (10/7), que também revelou que sua mãe vendia conteúdo pornográfico dela, incluindo fotos e vídeos, através de um aplicativo de mensagens.

Foto: Reprodução/Site/PCMS

No depoimento prestado à polícia, a jovem relatou que os abusos começaram em dezembro de 2022 e continuaram até janeiro deste ano. Segundo a vítima, ela e sua mãe moravam em uma área rural de Ribas do Rio Pardo, e a mulher teria negociado sua virgindade por R$ 30 mil com o gerente de uma fazenda.

A adolescente também revelou que sua mãe a embriagava para facilitar os abusos. Além disso, ela descreveu um histórico de comportamento agressivo por parte da mãe.

Após a denúncia, o Conselho Tutelar foi acionado e a adolescente foi encaminhada para realizar exames de corpo de delito. A polícia também solicitou uma medida protetiva contra a mãe da vítima, que atualmente está sob os cuidados de uma tia.

Da redação com Nova Lima News