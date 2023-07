Ciclone extratropical volta a causar estragos no sul do país; veja vídeo

Um ciclone extratropical voltou a causar estragos em várias cidades do estado de Santa Catarina entre a noite de quarta-feira (12) e a madrugada desta quinta-feira (13). Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram cenas assustadoras, como o momento em que o motorista de uma moto é arrastado pela ventania em Chapecó. A força do vento arrancou árvores, destelhou casas e derrubou objetos. Além disso, os cabos de luz foram atingidos, causando interrupção no fornecimento de energia elétrica.

Foto: Reprodução/Twitter/@jonathasac

A Defesa Civil do estado aumentou o efetivo e distribuiu lonas para os moradores cujas residências foram destalhadas. Felizmente, não foram relatadas ocorrências de mortes ou feridos até o momento. A previsão é de que a chuva dê uma trégua a partir de hoje, porém, os ventos fortes ainda persistem devido à atuação do ciclone, acompanhados por uma queda acentuada nas temperaturas.

No Rio Grande do Sul, um ciclone extratropical também se formou, trazendo consigo chuvas torrenciais que causaram estragos em várias cidades do estado. De acordo com a Defesa Civil, pelo menos 46 municípios registraram perdas, afetando a vida de muitos moradores. Até o momento, cerca de 468 mil pessoas estão sem energia elétrica, impactadas pelas consequências do ciclone.

O governador do exercício do Rio Grande do Sul, Gabriel Souza, relatou em entrevista à CBN que está sendo investigada a causa da morte de uma pessoa em Rio Grande, no sul do estado, possivelmente decorrente da queda de uma árvore. No entanto, ressaltamos que essa informação é preliminar e ainda não se pode confirmar a relação direta com o ciclone.

Diante da situação, todo o território do estado está em alerta. Escolas, prefeituras e universidades suspendem suas atividades devido à previsão do tempo. Além disso, diversas rodovias foram bloqueadas, dificultando o deslocamento dos cidadãos.

A situação é tão crítica que três cidades do Rio Grande do Sul já decretaram estado de emergência devido aos estragos provocados pelas chuvas e granizo. Os municípios de Vera Cruz, Sobradinho e Joia foram especialmente afetados pelos intensos temporais.

As autoridades continuam monitorando a situação e prestando atendimento às áreas sob risco, buscando minimizar os impactos e garantir a segurança da população.

Veja o vídeo:

Da redação com informações de G1