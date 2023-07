WhatsApp testa recurso de filtragem para separar conversas pessoais e profissionais

O WhatsApp está testando um recurso que permite separar conversas pessoais das profissionais. A funcionalidade introduz marcadores e etiquetas para ajudar na organização dos contatos com base em classificações específicas. Ainda não há previsão de disponibilidade para Android e iPhones, mas o recurso facilitará a distinção e gestão das conversas dos usuários.

Foto: Reprodução/Internet

O WhatsApp está atualmente testando um recurso que pode ajudar os usuários a separar suas conversas pessoais das profissionais dentro do aplicativo. Segundo o portal WABetaInfo, essa nova funcionalidade foi descoberta na versão beta e introduz marcadores e etiquetas que auxiliam na organização dos contatos com base em classificações específicas. Isso significa que em breve será possível visualizar apenas conversas não lidas ou aquelas relacionadas à atividade profissional, por exemplo.

Foto: Reprodução/Internet

Na versão beta, a seção de filtros de conteúdo aparece no topo da interface do mensageiro, logo abaixo do atalho de pesquisa do aplicativo. Inicialmente, esses filtros são gerados automaticamente e, por enquanto, não há indicações de que poderão ser personalizados.

Na parte inferior, como parte de uma nova reformulação da plataforma, estão os botões de conversas, comunidades, ligações e postagens no formato Status.

No momento, não é possível separar conversas pessoais e de trabalho no WhatsApp, a menos que o usuário tenha dois números de telefone. Além disso, ainda não há uma previsão específica para a disponibilidade desse novo recurso tanto na versão do aplicativo para Android quanto para iPhones.

Da redação

Fonte: O Tempo