Pai e filha são presos após tumulto em hospital resultar na morte de idosa no Rio de Janeiro

No último domingo (16), um incidente grave ocorreu em um hospital público na zona norte do Rio de Janeiro, resultando na prisão de um pai e sua filha sob a suspeita de homicídio. A confusão teve início quando os dois reclamaram do atendimento recebido no estabelecimento e agrediram uma médica, levando à suposta morte de uma idosa de 82 anos que estava em estado gravíssimo. Segundo os investigadores da Polícia Civil, a idosa estava internada em uma ala destinada a pacientes graves e, devido à agressão à médica e à briga que se seguiu, seu quadro clínico se agravou.

Foto: Reprodução/Vídeo/Internet

Os suspeitos, identificados como André Luiz do Nascimento Soares, de 48 anos, e Samara Kiffini do Nascimento Soares, de 23 anos, também são acusados de vandalizar o Hospital Municipal Francisco da Silva Telles durante o incidente, danificando vidros do local. Até o momento, a reportagem não conseguiu contatar a defesa dos acusados.

Ao portal G1, o advogado Cláudio Rodrigues, representante dos suspeitos, afirmou que "acusar seus clientes pelo homicídio de um paciente que já estava internado naquela unidade, possivelmente com um quadro clínico ruim, é uma afirmação forçada demais".

De acordo com relatos de testemunhas fornecidos à polícia, André tinha um ferimento leve na mão esquerda quando chegou à unidade médica acompanhado de sua filha. Os funcionários responsáveis pela triagem solicitaram que ele aguardasse, devido à presença de pacientes em estado grave.

Conforme as testemunhas, ambos ficaram irritados com a espera e começaram a vandalizar o hospital, quebrando duas portas e duas janelas.

Durante o tumulto, André teria invadido a sala vermelha, local onde os pacientes graves são atendidos, simulando estar armado. Testemunhas afirmaram à polícia que um paciente que sofria de infarto agudo do miocárdio chegou a se levantar da maca e, arrastando o suporte de soro que estava conectado a um dos braços, escondeu-se em outra sala. Nesse momento, André teria agredido a médica que prestava assistência aos pacientes na sala vermelha, causando um corte em sua boca que precisou de cinco pontos.

A idosa, que também estava presente na sala, sofreu uma parada cardiorrespiratória às 4h. A equipe médica tentou reverter a situação, porém seu óbito foi constatado às 4h30. A Polícia Civil relaciona a morte da idosa ao tumulto causado por André e sua filha na sala vermelha.

A Secretaria Municipal de Saúde apenas afirmou que a idosa faleceu uma hora após a entrada do pai e filha no hospital. Além disso, a pasta destacou que casos de menor gravidade são atendidos em sequência ou encaminhados para outros serviços e ressaltou que "os profissionais das unidades trabalham com seriedade e devem ser respeitados pelos usuários".

Da redação com Folhapress