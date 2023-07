Na manhã dessa segunda-feira (17), diversos populares se juntaram em um ato de solidariedade e precisaram unir forças para erguer um caminhão e retirar um jovem que ficou embaixo do veículo após a colisão entre o automóvel e uma viatura da Polícia Militar no centro do Rio de Janeiro. As informações são do Corpo de Bombeiros.

Foto: Reprodução Internet/Redes Sociais

Na gravação, é possível ouvir o desespero de algumas pessoas com a presença do homem embaixo do baú do caminhão. A pessoa que está gravando, e viu o acidente, chega a dizer que ele estaria morto.

"Um caminhão se chocou com um carro de polícia e matou o cara. O cara tá aqui de embaixo. O caminhão virou em cima do cara", diz uma testemunha.

Poucos segundos depois, ele percebe a movimentação das pessoas por perto e volta a gravar o resgate. Mais de 20 pessoas ajudam a levantar o veículo.

Um vídeo de uma câmera de segurança no Centro do Rio registrou o momento exato do acidente entre a viatura da Polícia Militar e o caminhão.

A população ajudou a levantar o caminhão para socorrer o jovem, que, apesar do susto, conseguiu sobreviver. O momento foi gravado por populares e divulgado nas redes sociais. Veja o vídeo:

População ajudar a levantar caminhão tombado para salvar jovem que estava ferido pic.twitter.com/3Pi00EHrIx — Sete Lagoas.com.br (@SeteLagoas) July 18, 2023

Após ser puxado, o jovem é filmado com alguns ferimentos. Ele foi levado para o Hospital Souza Aguiar e precisará passar por uma cirurgia no ombro. Não há previsão de alta.

Pelo menos nove pessoas ficaram feridas após a batida. O acidente foi causado pela colisão do caminhão com a viatura na Avenida Rio Branco, no centro do Rio. O caminhão ainda atingiu outro veículo, e a viatura da PM bateu em um micro-ônibus.

Quatro homens foram socorridos e levados ao Hospital Municipal Souza Aguiar. Dois policiais militares foram encaminhados ao Hospital Central da PM. Outros três feridos também foram socorridos, mas não foi informado para onde foram levados.

A reportagem entrou em contato com a assessoria da PM-RJ para pedir informações e atualizações sobre o estado de saúde das vítimas, inclusive dos policiais, mas a corporação não respondeu, e pediu para procurar a assessoria do Corpo de Bombeiros.

O Corpo de Bombeiros, por sua vez, disse não ter atualizações sobre o estado de saúde dos feridos, e que mais detalhes devem ser requisitadas à PM. Caso a resposta seja enviada, esta matéria será atualizada.

Da Redação com DOL/FOLHAPRESS