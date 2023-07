Mulher é agredida e insultada durante abordagem policial em Goiás

No último sábado, uma mulher foi vítima de agressões verbais e físicas durante uma abordagem da Polícia Militar de Goiás na cidade de Novo Gama. Ela foi agredida com tapas, segurada pelo pescoço e jogada ao chão, enquanto os policiais tentavam confiscar seu celular. Um vídeo registrou um dos agentes gritando ofensas à vítima. Um jovem que questionou a ação policial também foi agredido. A PM-GO abriu um inquérito para investigar o incidente e afirmou que não tolera comportamentos inadequados de seus membros.

Foto: Reprodução/Vídeo/Internet

No último sábado (15), na cidade de Novo Gama, uma mulher foi vítima de agressões verbais e físicas durante uma abordagem realizada pela Polícia Militar de Goiás (PM-GO).

De acordo com Geovane da Costa Santos, proprietário do bar onde o incidente ocorreu, três viaturas da polícia chegaram ao local por volta das 23h, horário de fechamento do estabelecimento. Segundo seu relato, os policiais desceram das viaturas e ordenaram que todos colocassem as mãos na parede. Foi nesse momento que a mulher foi agredida, com tapas em seu rosto, sendo segurada pelo pescoço e posteriormente jogada ao chão, na tentativa de confiscarem seu celular. A fim de evitar que o aparelho fosse tomado, ela o arremessou contra a parede.

No vídeo é possível ouvir um dos agentes gritando "Segura essa vadi*" quando a mulher consegue se libertar dos golpes. Geovane relata que o policial percebeu sua tentativa de filmar a ação e agiu com violência.

O agente agrediu outro jovem, que não estava envolvido nos acontecimentos, simplesmente por questionar a atitude da polícia. O policial o confrontou perguntando: "E você vai fazer o quê? Você vai fazer o quê? Defender essa vagabunda?". O proprietário do bar descreveu a situação como extremamente constrangedora e afirmou nunca ter passado por algo semelhante em sua vida.

Procurada pela CNN, a Polícia Militar afirmou que abriu um inquérito para investigar as circunstâncias do ocorrido. Em nota assinada pelo tenente-coronel Wallace Venâncio de Moraes, a PM-GO reforçou que não tolera qualquer tipo de comportamento inadequado por parte de seus membros e que o caso será tratado com a máxima seriedade e rigor.

Da redação com informações da CNN