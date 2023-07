Veja o que já se sabe sobre o programa de renegociação de dívidas ‘Desenrola’

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o governo federal deve desembolsar R$ 7,5 bilhões em recursos do Tesouro Nacional para dar garantia às renegociações de dívidas da faixa 1 do “Desenrola”.

Foto: Reprodução Internet

A Faixa 2 do programa entrou em vigor na segunda-feira (17) com foco em consumidores com renda mensal de até R$ 20 mil, que poderão procurar os bancos para renegociarem suas dívidas. Ao menos oito bancos já confirmaram participação (veja mais abaixo).

Veja, a seguir, uma lista de respostas às principais perguntas sobre o programa:

O que é o Desenrola?

É um programa do governo federal que tem como objetivo auxiliar a população a reduzir o nível de endividamento. Consumidores inadimplentes poderão negociar suas dívidas com credores.

O programa vale para quem foi incluído no cadastro de inadimplentes entre 1º de janeiro de 2019 e 31 de dezembro de 2022.

As regras foram detalhadas em portaria do Ministério da Fazenda publicada no Diário Oficial da União, que estabeleceu duas faixas para adesão ao programa:

- faixa 1, focada em baixa renda;

- e a faixa 2, para pessoas que ganham até R$ 20 mil por mês.

Qual é o público da faixa 2?



Pessoas de renda mensal de até R$ 20 mil, que queiram fazer a renegociação de dívidas bancárias.

Quais são as regras da Faixa 2?



- dívidas ativas feitas até 31 de dezembro de 2022;

- renegociações de prazo mínimo de 12 meses para pagamento;

- não há limite para o valor das dívidas.

Nesta faixa, não serão renegociadas as dívidas dos seguintes tipos:

- de crédito rural;

- débitos com garantia da União ou de entidade pública;

- dívidas que não tenham o risco de crédito assumido pelos agentes financeiros;

- dívidas com qualquer tipo de previsão de aporte de recursos públicos;

- débitos com qualquer equalização de taxa de juros por parte da União.

Quando começa a faixa 2?

Ela já está em vigor desde segunda-feira (17). Os interessados que cumprem os requisitos estabelecidos podem procurar os bancos participantes para renegociar suas dívidas.

Quais bancos confirmaram participação na faixa 2?



Segundo levantamento da reportaagem, os cinco maiores bancos do país (Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Itaú, Santander) e outros três bancos digitais (Inter, PicPay e Mercado Pago) já confirmaram participação no programa.

O que fazer para renegociar dívida na faixa 2?



A renegociação pode ser feita diretamente entre cliente e banco no qual a dívida está ativa.

Qual estímulo o banco recebe para oferecer o desconto?



Os bancos vão oferecer descontos em função do estímulo do governo, que antecipará o crédito presumido na proporção de 1 para 1 a cada real descontado.

O ministro Fernando Haddad exemplificou: “se [o consumidor] tem uma dívida de R$ 10 mil e o banco faz acordo para que sejam pagos R$ 3 mil, o banco antecipa os R$ 7 mil dados em desconto em crédito presumido e libera espaço de balanço”.

O governo vai liberar R$ 50 bilhões como estímulos para essa fase. “A cada real de desconto pode ser apurado um real de crédito presumido e isso libera espaço para novas operações de crédito”, explica Alexandre Ferreira, coordenador-geral de economia do ministério da Fazenda.

O crédito presumido é um mecanismo tributário que vai funcionar como um benefício cedido pelo governo para incentivar os bancos a darem descontos sem sofrerem prejuízos.

Da Redação com Infomoney