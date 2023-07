Adeus, QR Code! WhatsApp Web já pode ser acessado com número de telefone; confira passo a passo

A Meta atualizou a função do WhatsApp que permite acessar a versão Web e é possível entrar no chat de mensagens pelo computador sem a necessidade de leitura de QR Code, como era antes. O formato antigo ainda está disponível para iOS e Android, mas, a partir de agora, também é possível se conectar pelo número do telefone.

Foto: Reprodução Internet

Funciona assim: ao entrar no WhatsApp Web, no canto da tela, aparece a possibilidade de entrar com número de telefone. Selecionando a opção, o usuário recebe um código de oito dígitos, entre números e letras, que deve ser inserido no aparelho para confirmar a conexão.

No entanto, é preciso estar com o celular em mãos, pois é necessário entrar nas configurações do aplicativo para fazer a validação.

Confira o passo a passo:



- Abra o WhatsApp no seu celular;

- Toque em Mais opções ou Configurações e selecione os aparelhos conectados;

- Toque em conectar um aparelho;

- Por fim, toque em conectar com número de telefone e insira o código que aparece no computador.

Novidades



A equipe do WhatsApp trabalha em uma atualização para que o usuário possa separar conversas pessoais e de trabalho no app a partir de um filtro. A ferramenta está sendo desenvolvida para a versão Beta do aplicativo para Android e oferece a possibilidade de filtro de conversas entre assuntos pessoais e de trabalho. O recurso deverá aparecer em uma atualização futura do aplicativo.

Da Redação com Infomoney