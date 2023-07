Concurso 2867 da Lotofácil pode pagar R$ 4 milhões nesta quarta

A Lotofácil pode pagar prêmio de R$ 4 milhões no sorteio do concurso 2867, previsto para a noite desta quarta-feira (19), no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Foto: Reprodução/Itatiaia

O concurso 2866, sorteado nessa terça-feira (18), não teve ganhador com 15 dezenas. Por isso, o prêmio está acumulado. As dezenas sorteadas foram 01 - 02 - 03 - 07 - 08 - 09 - 11 - 12 - 14 - 16 - 17 - 21 - 22 - 24 – 25.

A chance de acertar as 15 dezenas com um jogo simples, que custa R$ 3, é de uma em 3,2 milhões. A probabilidade aumenta para uma em 211 se o jogo for de 20 dezenas, que custa R$ 46.512.

Como jogar

Na Lotofácil, o apostador pode marcar entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 dezenas. O jogador pode ainda deixar que o sistema escolha os números por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Com Itatiaia