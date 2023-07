VÍDEO: pai surpreende filha em voo para viagem de formatura e emociona passageiros de avião

A viagem de formatura de uma aluna do terceiro ano do ensino médio de São José dos Campos, em São Paulo, se tornou mais ainda especial logo no voo de ida. Nina Serra foi surpreendida pelo próprio pai, que trocou a escala de trabalho e pilotou o avião que levou os adolescentes a Porto Seguro, na Bahia, na última quinta-feira (13).

Foto: Reprodução Internet/Redes Sociais

Um vídeo publicado em uma rede social, que já conta com quase 200 mil visualizações, mostra a declaração que o piloto Flávio Serra fez para a filha, direto da cabine de comando da aeronave. No fim, ele chamou Nina para um abraço, emocionando os passageiros e as comissárias de bordo. Veja aqui:

“Nesse voo tem uma surpresa. Esse voo era para ser feito por outro comandante, e com muita consideração, a Azul acabou deixando uma troca de pilotos para que essa surpresa pudesse acontecer hoje”, começa ele, dando boas-vindas à turma de formandos, em especial aos alunos do Poliedro, colégio onde a filha estuda.

Sem revelar ser pai de uma das passageiras, Flávio também cumprimenta especialmente os estudantes da turma A do terceiro ano da escola. “Lá tem uma menina, que quando era pequena, às vezes ficava triste porque os pais iam voar longe de casa”, comenta, dizendo que, desta vez, a situação seria diferente.

O piloto ainda aproveita para mandar um abraço para as amigas da filha, para quem costuma dar caronas de carro, e brinca: “quem diria que hoje ia rolar uma carona de avião?”. Para os outros passageiros, ele garante que aquele seria o voo mais seguro da vida de todos, já que a filha dele estava a bordo.

“Eu queria convocar para vir desfilando pelo corredor até a porta da cabine de comando, para dar um abraço no comandante, no pai dela, o amor da minha vida. A Nina Leite Serra”, finaliza, emocionando os estudantes e a própria filha em meio a palmas.

‘Sonho’

A reportagem, Flávio Serra disse que sempre teve o sonho de pilotar um avião com a filha como passageira. “Eu já tinha pilotado um avião com meu filho mais velho, mas com ela ainda não. Já tínhamos viajado em passeio de família, mas nunca comigo como piloto, então foi muito especial”, contou.

O comandante resolveu aproveitar a oportunidade da viagem de formatura para preparar a surpresa. Chegando perto da data, ele viu que o modelo do avião era um que ele costumava pilotar e pediu para trocar de escala com um colega, que topou, e a mudança foi aprovada pela chefia.

“Sou piloto há 25 anos e também sofria quando pedir datas como de aniversário e Natal por conta do trabalho. Ela ficava triste, mas hoje entende bem e foi muito bom estar com ela numa oportunidade como essa”, afirmou.

Nina também contou que a surpresa nem passou pela cabeça, tornando a emoção ainda maior. “lembro muito bem de sentir falta dele. Além dele ser piloto, minha mãe era aeromoça, então às vezes os dois ficavam fora e eu sentia muita saudade. Então sempre quis estar em um voo deles, mas nunca tinha dado certo”, disse a reportagem.

Da Redação com G1