Fenômeno Barbie: pacote de cirurgia plástica de R$ 575 mil 'transforma' mulheres na boneca; 'vagina de boneca'

Influenciadores digitais e estabelecimentos comerciais têm explorado o fenômeno, Barbie, em suas promoções e ações de marketing devido à repercussão positiva que o filme tem tido na mídia nacional. O mesmo caminho foi tomado por um cirurgião plástico que criou um pacote de procedimentos para transformar as mulheres na boneca.

Foto: Reprodução Internet/Redes Sociais

Com cerca de R$ 575 mil, as interessadas poderão escolher entre uma das três cirurgias inclusas no pacote. A ideia é proporcionar uma repaginação no visual feita por Scott Blyer, médico de Long Island, para chegar o mais próximo possível do visual da Barbie.

A labioplastia - cirurgia com fins estéticos realizados nos lábios vaginais - é, talvez, aquela que seja mais polêmica. Sobre ele, o médico responsável declarou que deixará as mulheres com "vagina de boneca".

"Existe um procedimento de labioplastia para mulheres após a gravidez. Muitas vezes, os lábios da vagina ficam esticados. Nós os aparamos e eles podem parecer fofos. Dizemos o tempo todo: 'Você vai se parecer com a Barbie'. Isso pareceu realmente se conectar com muitas pessoas", explicou Blyer.

Além dos procedimentos mais complexos, há outros menos intrusivos que fazem parte do pacote, como pintar as unhas cor-de-rosa e clareamento dental especial (que deixará os dentes com o mesmo tom que os da boneca). Para completar a experiência, as pacientes são enviadas para casa em um Corvette rosa. (Com informações de NY Post e Page Not Found)

Da Redação com OTempo