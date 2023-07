O Nubank confirmou, nesta quinta-feira (19), em comunicado divulgado aos correntistas que irá aderir ao programa 'Desenrola Brasil', do governo federal, lançado no início desta semana. Com a adesão, a fintech "dará baixa" na negativação de clientes que tiverem dívidas de até R$ 100 - um dos critérios para a adesão ao programa.

Foto ilustrativa/Reprodução: Remessa Online

"Após concluir a análise técnica dos requisitos já disponíveis do Desenrola, o Nubank confirma que participará do programa. A instituição dará baixa na negativação das pessoas com dívidas de até R$ 100 e compartilhará mais detalhes de sua adesão conforme avançar no processo", diz trecho do comunicado divulgado em seu site.

Outros detalhes sobre a participação do Nubank no programa ainda não foram detalhados, o que ainda deve acontecer, segundo a fintech.

"A empresa reforça o alerta para que os clientes não cliquem em links suspeitos com supostas ofertas relacionadas ao Desenrola", completa a nota.

Com a adesão do Nubank ao programa, o Ministério da Fazenda, de Fernando Haddad (PT), projeta que 2,5 milhões de brasileiros terão dívidas de até R$ 100 suspensas de forma imediata.

Com Itatiaia