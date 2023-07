Professora de reforço é morta a tiros enquanto dava aula

Uma professora identificada como Suzy Cristina Leite, de 43 anos, foi morta com golpes de um objeto cortante na cabeça e vários tiros de arma de fogo, na quarta-feira (19), enquanto dava aula particular de reforço para crianças, em Belém, estado do Pará. Até a manhã desta quinta-feira (20), nenhum suspeito havia sido preso.

Foto: reprodução / TV Liberal

O caso ocorreu na passagem Samaúma, no distrito de Icoaraci. De acordo com a polícia, três homens teriam chegado ao local onde a vítima dava aula e cometerem o crime. As crianças, que têm entre sete e oito anos, conseguiram fugir sem ferimentos, de acordo com a TV Liberal. Os criminosos fugiram e levaram apenas o celular da vítima. A Polícia Militar estava no local e informou que tentava identificar e prender os envolvidos.

Equipes da Divisão de Homicídio e da Polícia Científica foram acionadas. A Polícia Civil instaurou um inquérito e apura as causas da morte. A motivação do crime ainda é desconhecida.

A polícia investiga se o crime tem relação com a morte do marido de Suzy, que foi assassinado há cerca de um ano em Benevides, na Grande Belém, e com o incêndio que foi provocado na casa em que o casal morava.

Da redação com G1