Vídeo: marido de paciente dá soco em médico suspeito de crimes sexuais

Um médico ginecologista acabou preso suspeito de crimes sexuais contra pacientes Goiânia/GO. O homem, de 73 anos, chegou a ser agredido pelo marido de uma paciente dentro do consultório, no Centro Integrado de Atenção Médico Sanitária (Ciams) Novo Horizonte. O caso ocorreu em junho deste ano e o vídeo acabou viralizando na internet.

Foto: Reprodução/HugoGloss.com

De acordo com informações da Polícia Civil, o médico foi denunciado por pacientes pelo crime de “violação sexual mediante fraude”. Veja o vídeo:

No vídeo, o homem, com um registro de ocorrência contra o médico, o sacode na frente da câmera do celular, entra no consultório, confirma se é o mesmo ginecologista e o agride com um soco no rosto, enquanto o chama de “abusador”.

Crimes sexuais

A reviravolta do caso foi divulgada nesta sexta-feira (21/7). O mandado de prisão preventiva contra o ginecologista foi representado pela Delegacia Estadual de Atendimento à Mulher (Deaem). Porém, a polícia não divulgou a idade das vítimas nem como o crime acontecia.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que o médico “é ginecologista, servidor efetivo da Secretaria Estadual de Saúde, cedido ao município de Goiânia, com ônus para o Estado de Goiás”, lotado no Centro Integrado de Atenção Médico Sanitária (Ciams) Novo Horizonte desde 2014.

Neste período, a SMS afirmou que “não recebeu nenhuma denúncia contra o profissional”, mas ele está afastado desde 30 de junho. Segundo a pasta, “não compactua com atos de desrespeito aos usuários e preza pelo acolhimento e qualidade da assistência”.

Também em nota, o Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás (Cremego) informou que as denúncias relacionadas à conduta ética de médicos são apuradas e tramitam em total sigilo.

*Atualizada em 21/07/2023 - 15h21

Com Metrópoles