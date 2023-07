Socorrista do SAMU cai de penhasco ao tentar salvar a vida de um homem

A técnica de enfermagem e socorrista do Samu Lorezete Duarte (45 anos) morreu ao cair de um penhasco de 11 metros enquanto tentava salvar a vida de um homem que indicava que iria se jogar. O caso ocorreu em Frederico Westphalen, no Rio Grande do Sul, na quarta-feira (19).

Foto: reprodução redes sociais / CNN Brasil

Lorezete era uma dos três socorristas que foram acionados para tentar impedir que o homem se jogasse de um penhasco às margens da BR-386. Ela subiu até onde ele estava e o puxou pela blusa para impedir a ação, mas ambos acabaram caindo. A socorrista não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O homem, que caiu por cima de Lorezete, foi encaminhado ao hospital de Frederico Westphalen sem risco de morte.

Um inquérito foi instaurado pela Polícia Civil para investigar o caso e confirmar se foi um acidente ou se o homem teve responsabilidade na morte dela. Serão ouvidos o motorista do Samu e o homem que supostamente iria se jogar. “Não se sabe exatamente como, mas os dois acabaram caindo do penhasco, ele quase que por cima dela”, afirmou Jacson Boni, delegado responsável pela investigação do caso.

Colegas de trabalho do hospital onde ela atuava e do Samu prestaram homenagens a Lorezete nesta quinta-feira (20) fazendo orações e um minuto de silêncio para ele. Em seguida também jogaram bexigas brancas para cima e bateram palmas.

“Estamos aqui para prestar homenagem a uma colega de profissão e de farda que, tragicamente, teve sua vida ceifada no dia de ontem. O que nos conforta e, ao mesmo tempo, nos revolta é o entendimento de que ela perdeu a vida salvando, como salvou, a vida de uma outra pessoa”, disse outra enfermeira do Hospital Santo Antônio durante o ato.

A unidade de saúde fez uma publicação nas redes sociais com registros da homenagem e se solidarizando aos familiares da vítima: “Que a memória de Lorezete seja um eterno exemplo de amor e dedicação à profissão”.

A prefeitura de Frederico Westphalen decretou luto oficial de três dias na cidade, entre quarta e sexta-feira (21), para também homenagear a profissional de saúde. “A administração pública reforça os votos de pesar pela grande perda e agradecimentos à imensa dedicação e excelente trabalho prestado ao município”, escreveu.

Com CNN Brasil