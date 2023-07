Motorista de aplicativo é sequestrada, estuprada e faz manobra arriscada para escapar dos criminosos

Motorista de aplicativo é sequestrada, estuprada e feita de refém por oito horas em Goiás. Ela foi rendida por três homens, um deles armado, após aceitar uma corrida. Durante o trajeto, os criminosos cometeram o estupro e seguiram em direção a Anápolis. Para escapar, a motorista provocou um acidente, fingiu estar morta e conseguiu fugir. A polícia localizou os criminosos e houve confronto, resultando na morte deles.

Foto: Reprodução/PCGO

Nesta segunda-feira (24), uma motorista de aplicativo passou por momentos de terror ao ser sequestrada e estuprada por três homens em Goiás. O caso chocante se desenrolou ao longo de oito horas de agonia para a vítima.

Segundo informações fornecidas pelo delegado Marco Antônio Maia, a motorista aceitou a corrida às 3h da madrugada, acreditando que havia sido solicitada por outra mulher. Porém, ao chegar ao ponto de partida, ela foi rendida por três homens, sendo que um deles estava armado. O celular usado para chamar a corrida foi roubado pelos criminosos.

Os bandidos forçaram a motorista a se sentar no banco de trás e, em seguida, seguiram rumo ao estado do Tocantins. No entanto, por algum engano, acabaram indo para Hidrolândia, ainda em Goiás, onde cometeram o estupro contra a vítima.

Mantendo a motorista como refém, os criminosos seguiram viagem em direção a Anápolis (GO), passando por um posto da Polícia Federal (PF) e fazendo uma parada em um posto de gasolina para se alimentarem, utilizando o dinheiro roubado da vítima.

Foi durante essa viagem que a motorista percebeu um descuido dos sequestradores e teve uma atitude corajosa para tentar escapar. Aproveitando a distração dos criminosos, ela colocou o cinto de segurança - que antes não estava usando - e virou o volante de forma proposital, causando um acidente que fez o carro capotar. O veículo foi parar numa ribanceira próxima a uma fazenda de seringueira.

Após o acidente, a vítima fingiu estar morta, o que levou os criminosos a saírem do veículo e fugirem do local. Era por volta das 9h da manhã quando a motorista conseguiu sair do carro acidentado e pedir ajuda.

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou ao local e socorreu a motorista, que foi levada para atendimento médico. Exames realizados posteriormente confirmaram o estupro e revelaram que ela havia quebrado um dos pés no acidente.

A polícia entrou em ação assim que o caso foi relatado e conseguiu localizar os três suspeitos por volta das 13h. Houve confronto e tiroteio, resultando em um dos criminosos atingidos por disparos. Mesmo sendo socorrido, ele não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Os outros dois suspeitos tentaram fugir, mas foram localizados novamente pela polícia às 14h. Mais uma vez, houve troca de tiros, e ambos foram alvejados. Infelizmente, ambos também não sobreviveram aos ferimentos.

A polícia apreendeu duas armas de fogo na ação, um revólver calibre 38 e uma pistola calibre 6.35.

Da redação com informações de Itatiaia