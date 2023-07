O oeste do Paraná foi palco de uma trágica explosão ocorrida em um silo de secagem de grãos pertencente à cooperativa agroindustrial C.Vale, em Palotina. O incidente resultou em oito vítimas fatais e deixou outras 12 pessoas feridas, conforme informado pelas autoridades da Defesa Civil. Até o momento, uma pessoa ainda está desaparecida. As causas do acidente estão sendo investigadas, e as equipes de resgate seguem empenhadas em localizar possíveis sobreviventes sob os escombros.

Foto: Reprodução/Redes Sociais

Na tarde de quarta-feira, 26 de julho, a comunidade de Palotina, localizada na região oeste do Paraná, foi abalada por uma trágica explosão que ocorreu em um silo de secagem de grãos pertencente à cooperativa agroindustrial C.Vale. O incidente, que teve consequências devastadoras, resultou na perda de oito vidas e deixou outras 12 pessoas feridas, de acordo com informações da Defesa Civil.

O impacto dessa tragédia se tornou mais doloroso durante a manhã desta quinta-feira, 27 de julho, quando o Instituto Médico-Legal (IML) confirmou a identificação da oitava vítima por volta das 8h. Além disso, há ainda uma pessoa desaparecida, conforme relatado pelas autoridades da Defesa Civil.

Até o momento, as causas exatas das explosões permanecem desconhecidas, e as autoridades competentes estão empenhadas em investigar o incidente minuciosamente. A C.Vale, por sua vez, emitiu uma nota informando que está colaborando plenamente com as forças de segurança para esclarecer os fatos.

Segundo o capitão Rodrigues, do Corpo de Bombeiros, as vítimas estavam em um túnel que interliga os armazéns do silo no momento da explosão, o que contribuiu para a tragédia. Ele explicou: "As vítimas estavam no subsolo, nesse túnel, e a estrutura veio abaixo por conta da explosão. Estamos trabalhando o mais rápido possível no resgate. É uma corrida contra o tempo."

O oficial também relatou que os primeiros socorristas que chegaram ao local encontraram os corpos das vítimas, indicando que provavelmente foram atingidas pela onda de choque gerada no momento da explosão, o que resultou em suas mortes. "Um dos corpos estava à frente do armazém, onde era realizado o serviço, e outra vítima estava atrás", afirmou.

A complexidade das operações de resgate exigiu uma resposta rápida e eficaz das autoridades. Para auxiliar nesse processo, o Corpo de Bombeiros montou uma força-tarefa composta por mais de 35 socorristas e cães especializados, vindos das cidades de Palotina, Cascavel e Toledo, situadas na região oeste do Paraná.

A preocupação com a situação foi tão grande que o governo estadual também prestou assistência imediata, enviando dois aviões da Casa Militar e uma equipe especializada do Grupo de Operações de Socorro Tático (Gost) com 14 bombeiros.

O que diz a C.Vale

"A C.Vale comunica aos seus associados e comunidade em geral que nesta quarta-feira, 26 de julho, às 16h50, um sinistro de grandes proporções atingiu nossa unidade central de recebimentos de grãos em Palotina, oeste do Paraná, devido a causas ainda não identificadas.

No momento, a prioridade está centrada na mobilização de todos os esforços e recursos necessários à preservação da integridade dos colaboradores atingidos pelo incidente e apoio aos familiares das possíveis vítimas atingidas.

No momento, todas as equipes de segurança da cooperativa estão ativas colaborando com autoridades públicas envolvidas, visando minimizar efeitos desse lamentável evento.

Assim que todas as variáveis forem identificadas e apuradas as repercussões geradas pelo incidente, nova nota de esclarecimento será emitida pela equipe de gerenciamento de crise instalada nessa oportunidade."

Da redação com informações do G1