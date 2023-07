INSS adota estratégias de salário dobrado e trabalho extra para zerar filas

O governo federal lançou uma Medida Provisória com o propósito de criar um programa destinado a enfrentar o problema das longas filas de espera no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). De acordo com a MP, o programa terá uma duração inicial de nove meses, com a possibilidade de prorrogação por mais três meses, caso necessário.

Foto: Reprodução/José Cruz/Agência Brasil

Uma das medidas de destaque na iniciativa é a previsão de dispensar a perícia médica para a concessão de licença, permitindo a aceitação de atestados médicos ou odontológicos em situações excepcionais. No entanto, é importante ressaltar que essa dispensa se aplicará exclusivamente aos servidores públicos.

Para agilizar a tramitação da MP no Congresso Nacional, foi acoplada a outra MP já esperada, que abrange os servidores do Distrito Federal. Dessa forma, o texto também inclui um reajuste médio de 18% em duas parcelas para policiais civis, policiais militares e bombeiros do DF. A primeira parcela, de 9%, será paga de imediato, enquanto a segunda, de mais 9%, entrará em vigor a partir de janeiro de 2024.

Além disso, a Medida Provisória aborda a contratação de servidores temporários para a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), estipulando contratos com duração de 2 a 5 anos. A medida também estabelece cotas de 10% a 30% das vagas oferecidas nos concursos públicos para indígenas. Adicionalmente, candidatos com experiência comprovada em atividades com essas populações receberão pontuação diferenciada em concursos para realização de atividades em territórios indígenas.

Quanto às ações específicas do INSS para reduzir o tamanho das filas de espera, algumas medidas foram tomadas. Entre elas, destaca-se a troca do presidente do instituto, agora liderado por Alessandro Stefanutto, que busca humanizar o atendimento e resolver o problema das filas. Além disso, foi instituído um bônus para os servidores a fim de incentivá-los a trabalhar por mais tempo e atender um maior número de pedidos.

O INSS também tem investido em automação para a análise dos pedidos, visando agilizar o processo. Atualmente, 30% dos benefícios de baixa complexidade já são analisados de forma automática, mas a expectativa é aumentar esse índice. Contudo, medidas semelhantes no passado, como o uso de robôs, não tiveram o impacto esperado na redução das filas.

Outro ponto importante é o aumento da quantidade de concursos públicos, prometido pelo governo para reforçar a equipe de análise do INSS. A avaliação é que o instituto enfrenta uma redução gradual de trabalhadores aptos a realizar as análises, tornando essencial a realização de novos concursos públicos no futuro. Recentemente, milhares de pessoas foram convocadas para atuar no INSS, mas o Ministério da Previdência já indicou que novas contratações serão necessárias. O objetivo é zerar a fila até o final do ano, deixando apenas os pedidos dentro do prazo regulamentar de 45 dias.

Da redação com informações da CNN