Tecnologia que trava carro por calote em financiamento já é realidade no Brasil

Já é possível "travar" a ignição de um veículo por atraso no pagamento do respectivo financiamento e do aluguel. Essa tecnologia usa um dispositivo que nos Estados Unidos é conhecido como "caixa preta", que se conecta à central de gerenciamento eletrônico do carro e é capaz de travar a respectiva ignição em caso de inadimplência.

Foto: Nissan / ilustração

Essa "trava" pode ser ativada inclusive com o carro em movimento. Nos EUA, o aparelho também tem função de rastreamento, que permite localizar o automóvel para eventual busca e apreensão pela instituição financeira.

Essa tecnologia também existe no Brasil. Aqui, ela atualmente é utilizada por locadoras e serviços de assinatura de automóveis, liberando o uso do veículo durante o período contratado - e impedindo sua utilização após esse prazo, caso o serviço não seja renovado.

De acordo com Paulo Henrique Andrade, CEO da Ituran Mob, hoje mais de 1,6 mil carros já utilizam a "trava" no Brasil e a expectativa é de que esse número chegue a "pelo menos" 3.000 unidades até o fim de 2023.

Como funciona a trava

Dentre as clientes da empresa estão empresas como a 99, no gerenciamento do aluguel de veículos por motoristas parceiros do aplicativo de transporte.

Não se trata apenas de impedir que um veículo alugado ou cedido em regime de assinatura seja conduzido na eventualidade de falta de pagamento; é um sistema de gestão de frotas que viabiliza, por meio de um aplicativo no celular, toda a experiência de alugar ou "assinar" a cessão de um veículo. O aplicativo se conecta, via Bluetooth criptografado, com a "caixa preta" - que, por sua vez, é conectada ao automóvel por meio de indução eletromagnética.

Por meio da tela do smartphone, dá para reservar o carro, destravar as portas, liberar a condução do veículo (sem a necessidade de chave), encerrar a viagem, travar as portas e fazer o pagamento do aluguel ou da assinatura. A tecnologia permite contratar o aluguel por mês, semana, dia e até por hora.

O sistema é customizado de acordo com a locadora ou a empresa de aluguel por assinatura. Portanto, as funcionalidades podem variar.

Com UOL