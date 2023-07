Atualização: Das 8 vítimas da explosão do silo no Paraná, 7 eram haitianos

Na tarde desta quinta-feira, 27 de julho, o governo do Paraná confirmou a nacionalidade das vítimas da explosão que ocorreu em Palotina, no interior do Estado, no dia anterior. Das oito vítimas, sete eram haitianas, enquanto uma delas era brasileira. O acidente aconteceu em uma cooperativa chamada C.Vale, onde uma série de explosões em um silo resultou em trágicas consequências.

Foto: Reprodução/Cosamu

As identidades das vítimas foram divulgadas pelas autoridades:



Donald ST Cyr — 24 anos (haitiano);

Jena Ronald Calix — 27 anos (haitiano);

Jean Michee Joseph — 29 anos (haitiano);

Reginaldo Gegrard — 30 anos (haitiano);

Michelet Louis — 41 anos (haitiano);

Eugênio Metelus — 53 anos (haitiano);

Saulo da Rocha Batista — 53 anos (brasileiro);

Wicken Celestin — 55 anos (haitiano).

As operações de resgate foram intensas, com equipes de bombeiros trabalhando incansavelmente para localizar e retirar as vítimas do local. Até as primeiras horas da manhã desta quinta-feira, a maioria das vítimas já havia sido resgatada, mas uma pessoa continuava desaparecida, e os esforços para encontrá-la prosseguiam.

Em comunicado oficial, o Corpo de Bombeiros assegurou que a cooperativa C.Vale estava em conformidade com todas as normas de segurança exigidas. Peritos da Polícia Científica do Paraná acompanharam as buscas desde o início da madrugada, e a Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar as causas do acidente.

A C.Vale também se pronunciou, garantindo que cumpre rigorosamente todas as normas de segurança do trabalho, incluindo aquelas relacionadas à regulamentação de atividades em espaço confinado, conforme estabelecido pela NR33.

Trinta e cinco bombeiros militares e mais 14 bombeiros do Grupo de Operações de Socorro Tático (Gost) estiveram envolvidos nos esforços de resgate e remoção dos grãos de milho do silo onde ocorreu a explosão.

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná (Crea-PR) anunciou que irá vistoriar a cooperativa nesta sexta-feira, 28, para analisar documentos e a comprovação de responsáveis técnicos no local, como parte de sua investigação sobre o acidente.

O presidente da C.Vale, Alfredo Lang, expressou consternação pela tragédia e afirmou que todos os esforços da cooperativa estão voltados para auxiliar as vítimas e seus familiares. Ele enfatizou a união e solidariedade necessárias neste momento e informou que uma equipe técnica trabalha na apuração das causas do acidente.

Entre os resgatados com ferimentos, Paulo César Aretz, de 46 anos, que trabalhava como classificador de grãos em uma empresa terceirizada na cooperativa, sofreu traumatismo craniano e está internado em um hospital de Cascavel, a cerca de 84 km de Palotina. Ele relata ter sido salvo por uma parede quando a explosão ocorreu.

Outras duas pessoas estão internadas em uma policlínica particular de Cascavel, uma em estado grave e entubada, e outra com quadro estável e consciente.

Testemunhas que estavam nas proximidades da cooperativa descreveram o momento da explosão como assustador, com tremores e um estrondo semelhante a um trovão. O acidente levanta questões sobre a segurança das operações na cooperativa e aguarda-se a conclusão das investigações para esclarecer as causas do incidente.

Da redação com Estadão