WhatsApp deixa de funcionar em 35 celulares na segunda-feira (31); veja se seu aparelho está na lista

Periodicamente, o WhatsApp deixa de funcionar em aparelhos mais antigos. Isso porque esses dispositivos param de receber atualizações e isso impede que o mensageiro continue a funcionar. Os afetados têm Android 4.1 (e anteriores) ou iOS 12 (e anteriores).

Na segunda-feira (31), 35 smartphones entram nessa lista. Entre os celulares que não vão mais poder ser usados para o envio de mensagens pelo WhatsApp, há modelos de marcas como Samsung, LG, Huawei e outras.

Se seu aparelho estiver entre eles, uma opção para evitar o bloqueio do aplicativo é desativar as atualizações automáticas do WhatsApp. Dessa forma, seu dispositivo pode permitir o uso do mensageiro por mais algum tempo — até que o próprio app exija a atualização.

Veja, a seguir, quais são os 35 aparelhos afetados:

Apple

- iPhone 6S

- iPhone 6S Plus

- iPhone SE

Huawei

- Huawei Ascend D2

- Huawei Ascend G740

- Huawei Ascend Mate

LG

- LG Enact

- LG Lucid 2

- LG Optimus F3

- LG Optimus F3Q

- LG Optimus F5

- LG Optimus F6

- LG Optimus F7

- LG Optimus L2 II

- LG Optimus L3 II

- LG Optimus L3 II Dual

- LG Optimus L4 II

- LG Optimus L5 II

- LG Optimus L5 Dual

- LG Optimus L7II

- LG Optimus L7 Dual

Samsung

- Samsung Galaxy Ace 2

- Samsung Galaxy Core

- Samsung Galaxy S3 mini

- Samsung Galaxy Trend II

- Samsung Galaxy Trend Lite

- Samsung Galaxy X cover 2

Outras marcas

- Archos 53 Platinum

- Faea F1THL W8

- Lenovo A820

- Sony Xperia M

- Wiko Cink Five

- Winko Darknight

- ZTE Grand S Flex

- ZTE V956 – UMI X2

