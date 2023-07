Churrasco mais em conta? Aumento na produção de carnes pode gerar queda nos preços

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) prevê que o Brasil produzirá 29,6 milhões de toneladas de carnes bovina, suína e de aves neste ano, o que seria a maior produção registrada até o momento. O presidente da Conab, Edegar Pretto, afirma que esse aumento na produção de carnes resultará em preços mais baixos para os consumidores brasileiros.

Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil

“Mais produto no mercado significa menor preço para os consumidores. Temos expectativa de que, para aqueles que gostam de consumir carne, possivelmente vai ter um aumento da proteína animal na mesa do povo brasileiro, especialmente o churrasco, que não é só uma comida para o nosso povo, faz parte da nossa cultura”, disse Pretto para o programa A Voz do Brasil de sexta-feira (28).

O destaque do recorde de produção fica por conta da produção de suínos, que deve atingir 5,32 milhões de toneladas em 2023, representando um aumento de 2,7% em relação ao ano anterior, estabelecendo um novo recorde no país.

A produção de bovinos também apresenta crescimento, totalizando cerca de 9 milhões de toneladas, um aumento de 4,5%. Esse crescimento era esperado devido ao ciclo pecuário, que resulta em um maior abate de fêmeas e, consequentemente, em maior oferta de carne no mercado.

Em relação às aves, a estimativa é de uma produção de 15,21 milhões de toneladas, com alta de 2,9%. A boa produção aliada aos registros de gripe aviária em países como Europa, Japão e Estados Unidos aumenta a demanda pela carne brasileira. Até o momento, o Brasil não registrou a doença na produção comercial.

Além disso, a Conab projeta um novo recorde na produção de ovos para consumo, estimando que chegará a 40 bilhões de unidades em 2023.

Mas e o que é exportado?

No que se refere às exportações, a Conab também prevê recordes, ultrapassando 9 milhões de toneladas de carnes exportadas. O aumento nas exportações é visto como um esforço do governo federal para impulsionar a produção e gerar mais empregos.

As exportações de suínos devem ter alta de 10,1%, estimadas em 1,22 milhão de toneladas, enquanto as exportações de bovinos estão projetadas em 2,91 milhões de toneladas, representando uma redução de 3,3% em relação ao ano anterior, influenciada por embarques mais lentos no início de 2023.

Por outro lado, as exportações de carnes de aves devem crescer em torno de 10,2%, atingindo um volume de 5,12 milhões de toneladas, estabelecendo um novo recorde.

Apesar do aumento nas exportações, a disponibilidade de carnes no mercado doméstico deve ser elevada em 2,4%, totalizando 20,44 milhões de toneladas, sendo essa a segunda maior quantidade já registrada.

Da Redação com Agência Brasil