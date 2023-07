Tragédia em Guarulhos: Menino de 6 anos é esfaqueado e perde a vida; irmã e avó também são feridas

Menino de apenas 6 anos perdeu a vida após ser esfaqueado na tarde de sexta-feira (28), em Guarulhos, Região Metropolitana de São Paulo. O ataque também deixou sua irmã de 16 anos e a avó, de 56 anos, feridas. A Polícia Militar informou que o suspeito fugiu do local e está sendo procurado. Imagens de câmeras de segurança registraram o crime. As investigações apontam para uma possível vingança contra a mãe da criança como motivação do crime. O caso está sendo acompanhado pelo 8º Distrito Policial de Guarulhos.

Foto: Reprodução/Vídeo/Internet

Na tarde de sexta-feira (28), uma terrível tragédia abalou Guarulhos, na Região Metropolitana de São Paulo, quando um menino de apenas 6 anos foi vítima fatal de um ataque a facadas. Além dele, sua irmã, de 16 anos, e a avó, com 56 anos, também foram atacadas e ficaram gravemente feridas.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), o suspeito responsável pelo crime conseguiu fugir do local e ainda não foi encontrado. O incidente foi capturado pelas câmeras de segurança da região, o que está auxiliando nas investigações, segundo as autoridades policiais.

Após o ataque, a criança foi prontamente encaminhada a um hospital da cidade, mas infelizmente, não resistiu aos ferimentos, vindo a falecer. Enquanto isso, as outras vítimas foram submetidas a cirurgias e seguem internadas, lutando pela vida.

Conforme revelado pela PM, a motivação do crime aponta para uma possível vingança por parte do agressor contra a mãe da criança, que, aparentemente, era o verdadeiro alvo. A suspeita é que a mãe do menino tenha encoberto uma traição cometida pela ex-namorada do agressor, o que teria levado à fúria e ao terrível desfecho.

As imagens obtidas pelas autoridades revelam que o suspeito inicialmente atacou a adolescente, em seguida a avó e, por último, desferiu o golpe fatal no menino inocente. O caso está sob investigação do 8º Distrito Policial de Guarulhos, que trabalha arduamente para esclarecer os detalhes.

Da redação com informações de Itatiaia