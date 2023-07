Doação solidária: Receita Federal doa 65 kg de cabelo para perucas de pacientes com câncer

A Receita Federal realizou a doação de mais de 65 quilos de cabelo humano à ONG Cabelegria, uma organização situada em São Paulo que se dedica à produção e distribuição gratuita de perucas para pessoas em tratamento contra o câncer em diferentes estados do Brasil. O material doado, avaliado em mais de R$ 54 mil, foi apreendido na Alfândega da Receita Federal do Porto de Itaguaí, no Rio de Janeiro, após ser abandonado em um recinto alfandegado.

Foto: Divulgação/Receita Federal

A ação, coordenada pela Receita Federal, está destinada a proporcionar uma chance de recuperação da autoestima para mais de 200 pacientes submetidos ao tratamento oncológico. A ONG Cabelegria destaca que essa doação possibilitará a fabricação de perucas com cabelos compridos, algo que é considerado pouco comum.

Mariana Robrahn, uma das fundadoras da Cabelegria, ressaltou a importância desse gesto solidário, uma vez que a organização depende principalmente da doação de cabelo por parte das pessoas. Ela revela que a porcentagem de doações com cabelos com mais de 40 centímetros é muito baixa, e a possibilidade de oferecer diferentes tipos de perucas aos pacientes ajuda ainda mais no processo de resgate da autoestima, principalmente para crianças e mulheres beneficiadas.

Fundada em 2013, a ONG Cabelegria tem como missão principal incentivar a doação de cabelos para a fabricação de perucas de alta qualidade destinadas a pacientes que enfrentam a batalha contra o câncer. Com essa ação louvável, a organização busca elevar a autoestima e melhorar a qualidade de vida desses pacientes em tratamento, distribuindo de forma gratuita as perucas produzidas em diversos hospitais e instituições parceiras. A doação realizada pela Receita Federal certamente contribuirá para espalhar ainda mais sorrisos e esperança entre aqueles que lutam bravamente contra essa doença.

Da redação com informações da Receita Federal