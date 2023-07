Governo publica novas regras para o home office de servidores públicos

Na última segunda-feira (31), o governo federal anunciou uma série de diretrizes atualizadas para o teletrabalho no âmbito dos serviços públicos. Uma das principais mudanças é que os servidores agora deverão completar um ano de estágio probatório antes de poderem aderir ao regime de home office.

Foto: Reprodução/Internet

Além disso, os servidores que já desempenham suas funções presencialmente não poderão fazer a transição direta para o teletrabalho em outro órgão. Antes de aderirem ao home office em uma nova instituição, será obrigatório cumprir um período de seis meses de trabalho presencial nesse novo local.

O governo justifica que a motivação para essas medidas é evitar qualquer seleção injusta na distribuição dos servidores no setor público. A publicação das novas regras ocorreu por meio do Diário Oficial da União, sob a responsabilidade do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. O período de adaptação às novas normas é estabelecido em 12 meses.

Outra disposição relevante é a limitação do teletrabalho no exterior, permitido apenas para 2% do total de participantes do Programa de Gestão e Desempenho (PGD), que avalia o desempenho institucional no serviço público. Essa limitação visa viabilizar o monitoramento dos casos específicos e avaliar os resultados obtidos.

O PGD também possibilitará a substituição do controle tradicional de frequência dos servidores federais pelo controle de produtividade, focado nos resultados obtidos. Com essa abordagem, os participantes estarão isentos de registrar sua presença e assiduidade durante a jornada de trabalho, tanto no regime presencial como no teletrabalho, seja de forma parcial ou integral.

A definição do PGD, incluindo as modalidades e regimes de execução e a quantidade de vagas disponíveis, ficará a cargo dos ministros de Estado e outras autoridades responsáveis. Em situações em que o número de interessados em aderir ao programa exceder a quantidade de vagas disponibilizadas, serão aplicados critérios de preferência. Pessoas com deficiência, pais ou responsáveis por dependentes em condições especiais, ou ainda indivíduos com mobilidade reduzida, terão prioridade no processo.

Essas novas medidas buscam promover uma maior eficiência no setor público e proporcionar flexibilidade aos servidores, ao mesmo tempo em que garantem um sistema justo e equitativo para o teletrabalho em órgãos governamentais. O prazo de adaptação permitirá que todas as partes interessadas se adequem às mudanças e colham os benefícios dessa nova abordagem no serviço público.

Com informações de O Tempo