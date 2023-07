FGTS distribuiu R$ 12,7 bilhões em lucros aos cotistas, revela a Caixa Econômica

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) distribuiu o valor expressivo de R$ 12,7 bilhões aos seus cotistas, o que representa 99% do resultado positivo obtido no ano anterior, estimado em R$ 12,8 bilhões. Essa significativa distribuição de lucros foi aprovada pelo Conselho Curador do fundo na terça-feira passada (25).

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

De acordo com a Caixa Econômica Federal, que atua como agente operador do FGTS, a conclusão do crédito dos valores nas contas dos cotistas foi antecipada em 31 dias, o que significa que os beneficiários receberão o montante mais cedo do que o previsto.

O impressionante resultado financeiro do fundo é proveniente do retorno de suas aplicações e investimentos em áreas estratégicas, como habitação, saneamento, infraestrutura e saúde. Esses investimentos bem-sucedidos possibilitaram um rendimento final das contas do FGTS de 7,09%, superando a inflação registrada no ano passado, que foi de 5,79%.

Isso implica que os cotistas terão um ganho real de 1,3% sobre o saldo de suas contas, o que representa um importante incremento patrimonial para os trabalhadores beneficiários do fundo.

Vale ressaltar que a remuneração mensal do FGTS é composta pela Taxa Referencial (TR) mais 3% ao ano, proporcionando um retorno atrativo aos cotistas ao longo do tempo.

Com a distribuição desse montante substancial e o ganho real obtido, o FGTS continua a cumprir seu papel como uma ferramenta relevante para auxiliar os trabalhadores a constituírem um patrimônio sólido e seguro, promovendo benefícios para o desenvolvimento econômico e social do país.

Da redação com informações do G1