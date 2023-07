Caso Marielle: Ex-bombeiro preso considera delação em investigação do assassinato

Recentemente, novos desenvolvimentos surgiram no caso do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, crime que abalou o Brasil em 2018. Após a delação de Élcio de Queiroz, ex-policial militar envolvido no homicídio, as atenções se voltaram para outro suspeito importante: o ex-bombeiro Maxwell Simões Corrêa, conhecido como "Suel".

Foto: Reprodução/Redes Sociais

Fontes próximas a Maxwell Corrêa revelaram que ele demonstra interesse em colaborar com as autoridades responsáveis pelas investigações. Porém, o ex-bombeiro expressou sua intenção de primeiro saber exatamente o que os investigadores esperam de sua possível delação.

A delação de Élcio de Queiroz, que ocorreu em julho, foi um passo significativo na apuração do caso. Ele implicou o policial reformado Ronnie Lessa como o autor dos disparos que tiraram a vida da vereadora Marielle e de seu motorista. Além disso, Queiroz acusou Maxwell Corrêa de fazer vigilância sobre a vereadora e de participar no desmanche do veículo usado no crime.

O ministro da Justiça, Flávio Dino, em coletiva de imprensa realizada na última segunda-feira, destacou a importância da delação de Élcio Queiroz, que contribuiu para a operação que levou à prisão de Maxwell Corrêa. Flávio Dino informou que Queiroz confirmou a participação de outros indivíduos, incluindo o próprio Ronnie Lessa, além de identificar Maxwell Corrêa como um dos envolvidos.

Em março de 2018, o veículo onde estavam Marielle e Anderson foi alvo de um ataque brutal com uma submetralhadora HK MP5, resultando na morte da vereadora por quatro tiros na cabeça e do motorista por três tiros. Embora Élcio e Ronnie estejam detidos e acusados pelo crime, os mandantes e a motivação por trás do assassinato ainda são desconhecidos e estão sendo objeto de investigações em curso.

Após ser preso preventivamente, Maxwell Corrêa, conhecido como "Suel", passou um dia na carceragem da Polícia Federal e, em seguida, foi transferido para um presídio federal de Brasília, onde está isolado em uma cela de 7m² de segurança máxima.

Durante seu período de detenção no Rio de Janeiro antes da transferência, "Suel" conversou com seus advogados e familiares sobre a possibilidade de colaborar com as investigações. Embora inicialmente tenha dito que não tinha muitas informações relevantes, foi aconselhado a relatar o que sabe.

Uma fonte próxima a Maxwell Corrêa informou que o ex-bombeiro manifestou a intenção de colaborar, mas sob a condição de saber quais aspectos os investigadores desejam que ele aborde em sua delação. A defesa de "Suel" está avaliando a possibilidade de um acordo, que poderia trazer benefícios em troca de informações relevantes para o esclarecimento desse crime chocante que ainda assombra o país.

Da redação com informações de Itatiaia