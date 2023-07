Novas regras para compras internacionais de até US$ 50: Isenção de imposto entra em vigor na terça-feira (1º)

A partir desta terça-feira (1º), entram em vigor novas regras para a tributação de compras internacionais feitas pela internet. Empresas que aderirem voluntariamente ao programa "Remessa Conforme" da Receita Federal terão isenção do imposto de importação para compras de até US$ 50 (R$236,70). Compras acima desse valor serão tributadas com 60% do imposto de importação. As empresas devem fazer a declaração de importação e o pagamento dos tributos antes da chegada da mercadoria. Os vendedores são obrigados a informar a origem dos produtos e o valor total, incluindo os tributos. As regras não se aplicam a tributos estaduais, que são definidos por cada estado. A medida busca facilitar a entrada de produtos no país e fornecer transparência aos consumidores.

Foto: Reprodução/Pixabay

Para usufruir dessa isenção, as empresas devem recolher o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), que é o tributo estadual. As companhias que não aderirem ao programa continuarão a ser tributadas normalmente.

As novas regras estabelecem que:

Empresas aderentes ao programa da Receita terão isenção do imposto de importação para compras de até US$ 50 (R$236,70).

Compras acima de US$ 50 (R$236,70) seguirão sendo tributadas com a taxa de 60% do imposto de importação.

A declaração de importação e o pagamento dos tributos serão feitos antes da chegada da mercadoria.

O vendedor é obrigado a informar ao consumidor a procedência dos produtos e o valor total da mercadoria, incluindo os tributos federais e estaduais.

As regras da Receita Federal não tratam dos tributos estaduais, que são de competência de cada unidade da federação.

Em junho, os estados decidiram adotar unanimemente uma alíquota de 17% de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) para compras feitas em plataformas online de varejistas internacionais.

As regras atuais, com isenção de imposto de importação de 60% para remessas entre pessoas físicas, permanecem em vigor.

O governo afirma que as empresas participantes do programa de conformidade da Receita Federal terão facilidades na entrada dos produtos no país. Antes da chegada das encomendas, a Receita Federal receberá informações e o pagamento prévio dos tributos estaduais e federais. O órgão realizará uma "gestão de risco", liberando os produtos de baixo risco imediatamente após o escaneamento, caso não sejam selecionados para conferência.

Dessa forma, as encomendas liberadas poderão seguir diretamente para os consumidores. Sob as regras atuais, sem o programa de conformidade da Receita Federal, as encomendas chegam ao país sem a prestação de informações prévias.

Da redação com informações de Agência Brasil