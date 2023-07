Receita Federal paga hoje 3º lote de restituição do IR 2023; veja quem vai receber

A Receita Federal paga nesta segunda-feira (31) o terceiro lote de restituição do Imposto de Renda 2023. 5,6 milhões de pessoas (5.632.036, precisamente) recebem a restituição hoje e o fisco vai desembolsar R$ 7,5 bilhões, igualando o montante pago nos dois primeiros lotes.

Este é o primeiro lote - depois dos lotes pagos em maio e junho - que contribuintes fora do chamado grupo prioritário recebem a restituição: 1.600.964 contribuintes não prioritários que entregaram a declaração até o dia 23 de março vão ser contemplados.

O depósito é feito na conta informada pelo contribuinte na entrega da declaração do IRPF a partir da meia-noite desta segunda. Se o dinheiro não cair na conta - a conta informada foi desativada, por exemplo -, os valores vão ficar disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil.

Neste caso, o contribuinte poderá reagendar o crédito dos valores pelo Portal BB, acessando o endereço: https://www.bb.com.br/irpf, ou ligando para a Central de Relacionamento BB por meio dos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos).

Quem recebe a restituição do IR no 3º lote?

Os contribuintes com prioridade legal seguem recebendo a restituição antes dos demais. São eles: contribuintes idosos com idade igual ou superior a 80 anos, idosos acima de 60, contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave e pessoas cuja maior fonte de renda seja o magistério. Neste turma entram também os que optaram por fazer a declaração pré-preenchida e que pediram a restituição via PIX.

- 16.536 contribuintes idosos com idade igual ou superior a 80 anos;

- 95.047 pessoas com mais 60 anos;

- 9.740 contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave;

- 30.700 pessoas cuja maior fonte de renda seja o magistério;

- 3.879.049 milhões de contribuintes que fizeram a declaração pré-preenchida ou que pediram a restituição via PIX.

- 1.600.964 milhão de contribuintes não prioritários que entregaram a declaração até o dia 23 de março

Como saber em qual lote vou receber a restituição do IR?



Quem ainda não recebeu a restituição e segue na fila, terá de aguardar os dois próximos lotes que vão ser pagos pela Receita Federal em 31 de agosto e em 29 de setembro (veja o cronograma de restituição do IR 2023 abaixo). Até lá, será preciso aguardar o fisco liberar a consulta a cada um deles, o que sempre ocorrer uma semana antes do prazo para o pagamento.

Para saber se vai receber, o contribuinte deve ir ao site Meu Imposto de Renda quando a Receita liberar a consulta e, na lista de serviços, clicar em "Consultar a Restituição". Para a consulta simples, basta acessar este link (clique aqui para consultar sua restituição) e informar o CPF, ano da declaração (2023) e a data de nascimento.

Se quiser informações mais detalhadas, basta ir ao portal e-Cac. Lá será possível saber o status da sua declaração e ainda descobrir se ficou alguma pendência ou divergência e se sua declaração está na 'malha fina'. No e-Cac ainda é possível fazer a retificação de eventuais erros encontrados em sua declaração. Para acessar é preciso informar CPF, código de acesso (que você mesmo tem de gerar) e senha ou fazer o login com a conta Gov.br.

