Dia da Amamentação: veja os 9 principais benefícios para as mulheres

Todo mundo sabe que a amamentação é fundamental para que crianças se desenvolvam com maior saúde. O leite materno contém todos os nutrientes e anticorpos necessários para que os bebês possam crescer da melhor forma - dispensando água ou outras comidas até os seis primeiros meses de vida do bebê.

Imagem ilustrativa de amamentação — Foto: Freepik

Mas neste Dia da Amamentação, vale a pena também chamar a atenção para os muitos benefícios que este ato traz para as mães. Dar de mamar no peito para um bebê ajuda a mulher a prevenir várias doenças.

De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), são várias as vantagens da amamentação para as mulheres. "Elas acontecem porque a amamentação provoca alterações no corpo da mulher que podem beneficiar a sua saúde enquanto amamenta e também no futuro", disse a entidade.

Confira quais são os principais benefícios da amamentação para a mãe:

Amamentar previne a mulher contra o câncer de mama?

Sim! Os pesquisadores estimam que o risco de a mulher que amamenta contrair câncer de mama é 22% menor comparado com o das mulheres que nunca amamentaram. Essa proteção aumenta com o tempo de amamentação, sendo de 7% se, somando o tempo de amamentação de todos os filhos, ele for inferior a 6 meses; de 9% se esse tempo for entre 6 e 12 meses; e de 26% se chegar a 1 ano.

Além disso, mesmo se as mulheres desenvolverem câncer de mama e forem submetidas à cirurgia, as que amamentaram por mais de 6 meses têm um risco aproximadamente 3 vezes menor de morrer pela doença, comparadas com aquelas que tiveram uma história de amamentação menor que 6 meses. Dessa forma, a amamentação, além de prevenir o aparecimento do câncer de mama, aumenta a sobrevida em mulheres com esse tipo câncer.

Amamentar protege contra o câncer de ovários e de endométrio?

Sim! As mulheres que amamentam têm menor risco de desenvolverem câncer de endométrio (revestimento interno do útero) e de ovário, principalmente se a amamentação for prolongada. Estudos mostram que, para cada mês a mais de amamentação, somando-se o aleitamento materno de todos os filhos, o risco cai 2% para cada ano de amamentação, só para o câncer de ovário.

Amamentar também protege contra o diabetes tipo 2?

Sim! O risco de desenvolver o diabetes tipo 2 é menor nas mulheres que amamentam. Os pesquisadores estimam uma redução de 9% para cada ano de amamentação.

A amamentação exclusiva tem relação com a diminuição do retorno da enxaqueca após o parto?

Sim! Um estudo mostrou que as mulheres portadoras de enxaqueca antes da gestação, se praticarem o aleitamento materno exclusivo, têm menor chance de retorno das crises de enxaqueca, tanto na avaliação aos 7 dias, como aos 30 dias após o parto.

A amamentação exclusiva pode ajudar a espaçar as gestações?

Sim! As mulheres que amamentam exclusivamente, que ainda não voltaram a menstruar após o parto e cujos filhos têm menos de 6 meses têm menor chance de engravidar. Esse método anticoncepcional é chamado Método da Amenorreia Lactacional - LAM. Para usá-lo a mulher precisa ser aconselhada pelo seu médico.

Segundo a Sociedade Goiana de Pediatria, há ainda outros benefícios para as mulheres que amamentam:

Diminui o sangramento no pós-parto

Acelera a perda de peso

Evita a osteoporose

Protege contra doenças cardiovasculares, como o infarto

Com O Tempo