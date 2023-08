Copom: corte da Selic nesta quarta-feira com apostas entre 0,25 p.p. e 0,50 p.p.

Hoje, o Copom (Comitê de Política Monetária) iniciará um ciclo de corte da taxa Selic, com apostas entre 0,25 p.p. e 0,50 p.p. O mercado também avalia o rebaixamento da nota soberana americana pela Fitch e a polêmica sobre a manutenção do desconto nos preços dos combustíveis.

Foto: Reprodução Internet

O dia de hoje será marcado pela expectativa do primeiro corte na taxa básica de juros após 11 meses de alta, que trouxe a Selic para os atuais 13,75% a.a. Essa decisão também será a primeira com a participação de diretores do Banco Central indicados por Lula.

O Copom parece estar dividido, assim como o mercado financeiro e os economistas, em dois grupos distintos: um defende um corte mais "cauteloso" de 25 pontos-base, enquanto o outro acredita que há condições para uma redução de 50 pontos-base na xícara . Galípolo (Política Monetária) e Aquino (Auditoria), que participam pela primeira vez da reunião do colegiado, parecem estar no grupo mais expansionista e poderiam argumentar a favor de uma taxa Selic de 13,25% ao ano. a partir de amanhã. Por sua vez, Fernanda Guardado (Assuntos Internacionais) e Diogo Guillén (Política Econômica) indicaram que estão no grupo mais cauteloso.

Ainda há outros cinco votos em disputa, incluindo o do presidente do BC, Roberto Campos Neto. Segundo a assessoria de imprensa da autoridade monetária, ele decidirá em caso de empate. As decisões do Copom costumam ser definidas por maioria absoluta de votos, ou seja, uma eleição com 5 votos ou mais define os rumos da política monetária brasileira. Em caso de disputa entre três streams diferentes, vencerá a que tiver mais votos. Em caso de empate entre os dois mais votados, prevalecerá aquele com o voto do prefeito.

A magnitude do corte da Selic no fim de hoje também pode prejudicar ainda mais a relação entre o Executivo e os autônomos do BC. Desde o início do governo, Lula e grande parte do PT tiveram dificuldade em aceitar as decisões da autoridade monetária no nível do Selic, o que gerou fortes divergências sobre a manutenção da independência da autarquia. O Governo defende um corte de pelo menos 0,50 p.p. Menos do que isso aumentará ainda mais a pressão sobre o Banco Central e, em especial, sobre Roberto Campos Neto, visto pelo PT como um agente secreto de Bolsonaro.

Além disso, os investidores também acompanham os resultados societários da Suzano, CSN, Taesa, Dexco, CSN Mineração e Prio após a data de mercado.

Nenhum exterior, ou avaliação de mercado ou rebaixamento da nota soberana dos Estados Unidos pela Fitch de AAA para AA+, ou que parece estar ajudando o sentimento de aversão ao risco no início da quarta feira, com as bolsas globais em sua maioria não vermelhas.

No campo das commodities, o minério de ferro voltou a cair em Cingapura, cotado a US$ 104,10 (-1,82%). O petróleo, no entanto, continua tendo os preços reajustados para cima em um movimento que ganhou força após a divulgação dos dados do API (American Petroleum Institute) visando manter-se forte nos estoques de combustível dos Estados Unidos. O barril tipo Brent avançava 0,67%, às 8h41, cotado a US$ 85,47.

A Redação com Antagonista