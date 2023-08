Escola em tempo integral: regras e procedimentos para adesão

Na última quarta-feira (2), o Ministério da Educação (MEC) divulgou uma portaria que apresenta as diretrizes para a adesão e estabelecimento de metas visando a ampliação das matrículas em escolas de tempo integral. Estados, o Distrito Federal (DF) e municípios têm a possibilidade de aderir a esse programa até o dia 31 de agosto deste ano, de acordo com o cronograma de 2023.

A inclusão no programa é uma ação voluntária e deve ser efetuada por meio do Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle (Simec). Após essa etapa, no período de 1º de setembro a 15 de dezembro, os órgãos governamentais deverão alinhar com o MEC as metas a serem alcançadas, bem como os repasses financeiros a serem recebidos.

Conforme estabelecido na portaria, será oferecido um apoio financeiro mínimo de R$ 1.693,22 para cada aluno matriculado em regime de tempo integral, abrangendo desde a educação infantil até o ensino médio. Cada ente federativo que optar por aderir ao programa terá um cálculo individual baseado nos valores determinados pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).

Os pagamentos serão efetuados em duas parcelas, levando em consideração o número de matrículas pactuadas, o montante do apoio financeiro calculado para aquela região e o período de educação em tempo integral ofertado nas instituições. Para ser considerada uma matrícula válida no Programa Escola em Tempo Integral, conforme estabelecido na Lei nº 14.640 de 31 de julho de 2023, é necessário oferecer no mínimo sete horas diárias, ou 35 horas semanais, de atividades escolares distribuídas em dois turnos.

A primeira parcela desses recursos será disponibilizada até o dia 31 de dezembro deste ano. No início do ano de 2024, as entidades que receberam o apoio financeiro terão o período de 1º de janeiro a 1º de março para declarar a efetivação das matrículas acordadas. Somente após esse procedimento, o MEC procederá com o pagamento da segunda parcela.

O MEC estabeleceu como meta a ampliação de 1 milhão de matrículas em escolas de tempo integral em todo o país ainda neste ano, abrangendo a educação básica. O objetivo a ser alcançado até 2026 é expandir essa oferta para cerca de 3,2 milhões de matrículas.

As novas matrículas criadas a partir de 2023, ou que tenham sido convertidas para o regime integral, deverão ser devidamente registradas pelos órgãos competentes no Censo Escolar, conduzido pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Etapa Período Adesão 02/08/23 a 31/08/23 Pactuação 01/09/23 a 15/10/23 Redistribuição das matrículas não pactuadas 16/10/23 a 31/10/23 Transferência da 1ª parcela Até 31/12/23 Declaração de matrículas 01/01/24 a 01/03/24 Transferência da 2ª parcela Até 30/06/24 Refistro das matrículas no Censo Escolar De acordo com o cronograma do Censo Escolar

