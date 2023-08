Dia da cerveja: bebedeira no fim de semana é pior do que beber moderadamente todos os dias

Uma pergunta sempre surge nas mesas de bares pelo Brasil. Afinal, o que é pior para a saúde? Beber uma ou duas latinhas de cerveja todos os dias ou “encher a cara” no fim de semana? Neste Dia Internacional da Cerveja, a equipe de O Tempo está ouvindo especialistas para tirar algumas dúvidas dos amantes de uma boa gelada.

Excesso de cerveja pode provocar dor de cabeça e ressaca, entre outros problemas — Foto: Freepik

Na avaliação do nutricionista Gustavo Costa, especialista em nutrição esportiva e obesidade, beber muito no fim de semana provoca mais danos à saúde. “O problema da bebida alcoólica está ligado ao excesso. Tanto que tem trabalhos mostrando que a cerveja em si tem alguns nutrientes, fatores antioxidantes, algumas vitaminas relacionadas aos cereais, mas quando você consome em excesso, isso acaba virando prejudicial por causa da grande quantidade de álcool”.

Beber cerveja todos os dias também não é recomendado, mesmo que seja apenas uma latinha. “A gente não estimula as pessoas a consumirem sempre, por mais que sejam baixas doses. Mas tomar uma ou duas latinhas causa muito menos problema do que exagerar no fim de semana todo.

Prejuízos do excesso de álcool à saúde

O consumo excessivo de álcool pode trazer prejuízos instantâneos à saúde assim como a longo prazo. Segundo a Unimed-BH, a substância afeta diversos órgãos e funções do organismo, como o fígado, a imunidade e a pele. A bebida também pode causar dependência, condição conhecida como alcoolismo, que afeta cerca de 10% da população brasileira.

O que o álcool provoca no organismo?

Uma pessoa que bebe pode se sentir mais feliz, expansiva e eufórica. Mas por trás disso, há muita coisa acontecendo. Afinal, o que o álcool faz no organismo?

A bebida absorvida pelo estômago percorre outros órgãos por meio da corrente sanguínea. Por isso, ela também afeta o cérebro e todo o sistema nervoso central, diminuindo os reflexos e podendo causar variações de humor.

Os efeitos comportamentais da embriaguez podem ser muito particulares. Mas além do cérebro, o excesso de bebida alcoólica também pode causar outros sintomas no curto prazo, como:

Diarreia e gases: o álcool e até mesmo os carboidratos de algumas bebidas alcoólicas, como a cerveja, provocam um tipo de fermentação no intestino, afetando a flora intestinal. Por isso, muitas pessoas que bebem sentem dor de barriga, têm diarreia e excesso de gases.

Azia: a bebida também provoca irritação nas mucosas do estômago, e sua ação ácida no organismo pode dar a sensação de queimação após o consumo, a famosa azia.

Náuseas e vômito: o vômito é uma reação do nosso corpo para livrar o organismo do volume excessivo de álcool e das toxinas presentes na bebida. Ele pode ocorrer logo após a ingestão exagerada de bebidas alcoólicas, ou no dia seguinte, durante a ressaca.

Coma alcoólico: quando se chega a este estado de inconsciência, é sinal de que houve uma ingestão de álcool superior à capacidade do fígado de metabolizar. É que o órgão transforma o álcool em glicose, mas devido ao consumo abusivo da substância, pode ocorrer a intoxicação de diversos órgãos, como o cérebro. É por isso também que pessoas que bebem em excesso podem ter a chamada amnésia alcoólica.

Dor de cabeça: é uma das consequências da ressaca, e ocorre devido a uma combinação de fatores desencadeados pelo álcool, como a perda de água no organismo, a vasodilatação (aumento do tamanho dos vasos sanguíneos) causada pelo álcool.

Além disso, beber muito causa ressaca, e o álcool acelera os batimentos cardíacos e aumenta a pressão arterial e pode causar um desequilíbrio hormonal. Também provoca diurese, por isso, sentimos vontade frequente de urinar após consumir muitas cervejas. Por este mesmo motivo, o excesso de álcool também pode levar à desidratação, causando muita sede durante a ressaca e conferindo uma aparência ressecada à pele.

5 dicas para quem exagerou na dose

O melhor remédio para ressaca, certamente, é evitá-la. Se isso não for possível e as consequências de uma noite de excessos são inevitáveis, se atente às dicas da Unimed-BH.

Beba bastante água para compensar a desidratação causada pelo excesso de álcool e repor o líquido perdido pelo organismo.

Se alimente corretamente, mesmo que se sinta enjoado; aposte em refeições leves e frutas. Isso é importante para otimizar o processamento do álcool em seu organismo.

Descanse e deixe o seu corpo se recuperar para recuperar as energias e também para que o fígado volte a realizar normalmente suas funções.

Reponha os sais minerais perdidos com bebidas isotônicas.

Ingerir um bom café preto ao acordar também é recomendado, pois ele ajuda a dilatar os vasos sanguíneos, facilitando a circulação do sangue. Mas cuidado com o excesso, pois pode irritar ainda mais o estômago.

Beber mais ajuda a combater a ressaca?

Quem nunca ouviu dizer que para rebater a ressaca, é preciso beber mais? Mas essa afirmação não tem nenhum respaldo científico.

Afinal, durante a ressaca, é preciso deixar o corpo descansar e se recuperar para que o fígado volte a trabalhar corretamente.

Comer doces é bom para a ressaca?

A glicose não ajuda a eliminar o álcool presente no organismo. Entretanto, a geração da substância pelo fígado está prejudicada e é importante alimentar-se bem. Prefira consumir alimentos que possuem “açúcar” natural, como frutas.

Alimentos gordurosos ajudam a diminuir os efeitos do álcool?

A verdade é que após uma noite de bebedeira, o fígado já está sobrecarregado o suficiente. Por isso, é melhor não consumir alimentos que darão mais “trabalho” ao órgão no dia seguinte, como frituras e demais alimentos gordurosos.

Com O Tempo