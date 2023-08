Cotado para Reality Show, ator Sidney Sampaio quebra hotel e se joga da janela do quarto

A manhã desta sexta-feira (04) foi extremamente caótica para o ator Sidney Sampaio. O galã gerou uma grande confusão num hotel em Copacabana, na Zona Sul carioca. Sidney teria destruído um quarto de hotel, quebrou vidros e posteriormente, se jogou da janela.

Foto: Reprodução/UOL Notícias

De acordo com o repórter Felipe Batista do programa Balanço Geral RJ, o ator teria chegado ao hotel completamente transtornado por volta das 04h da madrugada. Anteriormente, Sidney já havia sido rejeitado de outro hotel devido aos ânimos alterados.

Ainda segundo as informações, por volta das 07h, os funcionários e hóspedes do hotel ouviram uma grande confusão: Sidney teria destruído a janela do banheiro e se jogou do quinto para o primeiro andar. Em seguida, o artista passou a incomodar outros hóspedes, tentando tentar em diversos quartos – até que conseguiu, e logo se jogou da janela do primeiro andar para a calçada do hotel.

Sidney Sampaio foi levado pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital Municipal Miguel Couto, no Centro do Rio de Janeiro. Ele foi classificado como paciente de grau verde – sem risco de piora nas próximas horas, não necessitando de um atendimento urgente – e passa bem.

Vale destacar que o nome do ator está cotado para participar de A Fazenda 15, que tem estreia prevista para setembro. O reality-show rural será novamente apresentado por Adriane Galisteu e tem direção geral de Rodrigo Carelli. Resta saber se, após essa polêmica, Sidney Sampaio terá sua vaga garantida na atração.

Com O Tempo