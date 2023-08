Lutadora mineira de jiu-jitsu de 16 anos reage e imobiliza importunador sexual em ônibus

Ao passar a mão na perna de uma adolescente de 16 anos que dormia na cadeira ao lado, dentro de um ônibus, um homem de 48 anos não contava que a menor era uma lutadora de jiu-jitsu, que, ao perceber o assédio, reagiu e conseguiu imobilizar o suspeito. O caso aconteceu na madrugada desta sexta-feira (4 de agosto) durante uma viagem entre Belo Horizonte e Vitória, no Espírito Santo, e a garota, de Montes Claros, no Norte de Minas, seguia para uma competição internacional da luta.

Foto ilustrativa/Reprodução: Getty Images

Procurada por O TEMPO, um servidor da Delegacia Regional de Cariacica, da Polícia Civil do Espírito Santo, que preferiu não ser identificado, deu detalhes da ocorrência, registrada entre as cidades de Domingos Martins e Venda Nova do Imigrante, que ficam na região Serrana no Espírito Santo.

"Ela estava no ônibus com o pai, indo para Vitória para participar de um campeonato. Eles saíram de BH na noite de quinta-feira (3) e, durante a madrugada, ela sentiu ele passando a mão na perna", detalhou.

Ao perceber a importunação sexual, a adolescente partiu para cima do suspeito, o agredindo violentamente e o rendendo. "Os dois foram trazidos para a delegacia, onde registramos o Boletim de Ocorrência. O pai e a filha já foram liberados e seguiram viagem, enquanto o suspeito continuou detido e foi levado para o sistema prisional", completou o policial, sob anonimato.

O homem responderá pelo crime de importunação sexual, que tem pena de 1 a 5 anos de prisão.

Com O Tempo