Segundo análise, preço da gasolina da Petrobras está R$ 0,76 mais barato que a média mundial

A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom) aponta defasagem dos preços dos combustíveis da Petrobras com relação aos valores internacionais. A entidade informou que o preço da gasolina nas refinarias da Petrobras estava R$ 0,76 por litro mais barata que a paridade de importação na abertura do mercado da terça-feira (1º de agosto). No diesel, a diferença, na mesma data, era de R$ 0,88 por litro.

Foto ilustrativa/Reprodução: Getty Images

Em relatório divulgado também nesta terça, analistas do Goldman Sachs estimam que a margem de refino de gasolina da empresa esteja próxima de zero. Eles ressaltam, porém, que a estatal é beneficiada pela alta do petróleo, que infla os lucros de sua área de exploração e produção. Especialistas vêm alertando, por outro lado, que preços muito baixos geram distorções no mercado, com eventuais prejuízos para a estatal e produtores de etanol, como ocorreu no governo Dilma

No segundo trimestre de 2023, por exemplo, a Petrobras registrou o melhor volume de vendas de gasolina em seis anos, diante da melhor competitividade em relação ao etanol. Para abastecer seus clientes, teve que ampliar as importações do produto. Em nota, a Petrobras destacou que repasses da queda do petróleo no primeiro trimestre geraram diversos cortes no preço do querosene de aviação durante o ano. No acumulado de 2023, mesmo com a alta desta terça, o preço do produto tem queda de 31,7%.

Nesta sexta-feira (4), o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou nesta sexta-feira (4) que os preços dos combustíveis praticados internamente estão “no limite” e que, se houver oscilação para cima da cotação do petróleo internacional, a Petrobras poderá aumentar o preço dos combustíveis e dos derivados no Brasil.

Com O Tempo