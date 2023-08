STF absolve homem condenado por furtar camisa de R$ 65 em MG

O STF absolveu um homem condenado por furtar uma camisa de R$ 65 em Minas Gerais. A decisão, baseada no princípio da insignificância, foi proferida pelo ministro André Mendonça. A Defensoria Pública de MG havia solicitado a revisão da condenação. O réu já tinha sido condenado anteriormente e teve sua pena reduzida, mas o STJ manteve a condenação devido à reincidência. O ministro Mendonça justificou a absolvição citando que a ação do réu não representava ameaça grave e que seu histórico criminal não deveria impedir o benefício do princípio da insignificância

Ministro do STF, André Mendonça, aceitou pedido de absolvição feito pela Defensoria Pública. Foto: Carlos Moura/SCO/STF

Em ação recente, o Supremo Tribunal Federal (STF) absolveu um indivíduo que já havia sido condenado pelo furto de uma camisa avaliada em R$ 65. A decisão, proferida na terça-feira (1º), foi baseada na aplicação de o princípio da insignificância pelo Ministro André Mendonça.

A exoneração do réu ocorreu em resposta a pedido de absolvição apresentado pela Defensoria Pública de Minas Gerais. O indivíduo havia sido condenado inicialmente pelo Judiciário estadual a dois anos de reclusão em regime fechado por furto da peça de vestuário.

Antes do caso chegar à Suprema Corte, a sentença do réu havia sido reduzida para um ano de prisão. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) manteve a condenação, argumentando que o acusado tinha histórico de reincidência, tendo cometido crimes semelhantes em quatro ocasiões.

Em sua decisão, o ministro André Mendonça avaliou que as ações do réu não representam uma ameaça grave, e que a presença de condenações anteriores por si só não deve impedir a aplicação desse princípio legal.

“O princípio da insignificância foi afastado, exclusivamente, em razão do histórico criminal do paciente, tendo em vista as múltiplas condenações transitadas em julgado. Tal circunstância, porém, não é apta a, isoladamente, impedir a benesse”, afirmou o ministro Mendonça.

Da redação

*Com informações da Agência Brasil