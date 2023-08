Brasil é eleito pela Forbes como melhor país do mundo para ecoturismo

O Brasil foi consagrado pela Revista Forbes como o melhor país do mundo para a prática de ecoturismo. A Forbes Advisor, uma plataforma global, desenvolveu o Índice de Ecoturismo, que classifica os países com base na biodiversidade, quantidade de atrações naturais e parques reconhecidos pela Unesco, bem como na sustentabilidade desses destinos. O ranking engloba 50 nações, e o Brasil obteve uma impressionante pontuação de 94,9 em 100, deixando o México em segundo lugar, com 86 pontos.

Lapinha da Serra, região da Serra do Cipó em Minas. Foto: Vinícius Oliveira.

Segundo a Forbes Advisor, o Brasil é o país com a maior biodiversidade entre todos os destinos pesquisados, abrigando "mais de 43 mil espécies de animais e plantas diversas". O ranking também destaca que "30% do território brasileiro está protegido" e que o Brasil conta com oito locais reconhecidos como patrimônio mundial natural pela Unesco. Dentre eles, destaca-se o Complexo de Conservação da Amazônia Central, localizado no estado do Amazonas, que abrange mais de seis milhões de hectares e é uma das regiões mais ricas em biodiversidade do planeta. Nesse local, espécies ameaçadas, como o peixe-boi da Amazônia e o jacaré-açu, encontram proteção, conforme afirma a pesquisa.

Marcelo Freixo, presidente da Embratur, enfatiza que "Em pouco tempo, conseguimos reconstruir a imagem de nosso país e o noticiário sobre o Brasil no mundo mudou. Saímos do lugar de ameaça da humanidade por agredir nossas florestas e nossa biodiversidade, e passamos a ser vistos como o país mais desejado, que o mundo quer conhecer e fazer parte dessa transformação, contribuindo com a sustentabilidade de nossa natureza através do turismo”.

Nesta gestão, a Embratur restabeleceu laços com a maior associação de ecoturismo e turismo de aventura do mundo, a ATTA (Adventure Travel Trade Association). O Brasil havia sido suspenso dessa entidade devido ao aumento do desmatamento. Além disso, em setembro, a Embratur participará do congresso Adventure Travel World Summit, no Japão, para apresentar os destinos turísticos do Brasil. Outra conquista relevante é a sede do congresso mundial da International Organization for Standardization (ISO) focado nas atividades de turismo, que será realizado em 2025 no Rio de Janeiro.

“As portas voltaram a se abrir para o Brasil. Estamos recuperando o tempo perdido, trabalhando para garantir que o turista estrangeiro consiga vir. Não adianta desejar conhecer nossas florestas se não tiver voo direto e pacote na agência. Esse turista precisa vir e ser bem recebido, viver essa experiência única que é conhecer nossa natureza, e voltar com o sentimento de que, com sua visita, também faz parte da solução para a conservação e restauração de nossas florestas”, completou Freixo.

A avaliação da Forbes Advisor é criteriosa, levando em consideração não apenas o número de espécies animais e vegetais, mas também o número de espécies protegidas, os sítios patrimônios da Unesco, além de questões relacionadas às emissões de gás carbônico e qualidade do ar, entre outros aspectos. O Brasil possui 23 cidades históricas, sítios e monumentos históricos reconhecidos pela Unesco como patrimônio mundial da humanidade, dos quais sete são naturais, 15 culturais e um misto (natural e cultural).

Da Redação com Embratur