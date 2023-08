Incidente em academia deixa aluno ferido por queda de aparelho de musculação

Um incidente ocorreu recentemente em uma academia situada em Juazeiro do Norte, no Cariri cearense, onde um aluno foi atingido por um aparelho de musculação. O evento ocorreu na manhã da sexta-feira, dia 4.

O aluno encontra-se atualmente em cuidados hospitalares. De acordo com Wahington Araújo, um dos proprietários da academia, o jovem necessitará de intervenção cirúrgica, a qual precisa ser realizada de forma iminente. Ele afirmou: "A academia irá auxiliar com parte dos custos, enquanto a família contribuirá com a porção restante. Conversamos sobre esse assunto ontem, no entanto, nossa maior preocupação é com a saúde e a recuperação plena do rapaz".

A academia ressaltou que o incidente foi acidental e afirmou que o equipamento envolvido estava em perfeitas condições de funcionamento. A máquina em questão havia sido adquirida há menos de 60 dias e passava por manutenções regulares, segundo a academia. A equipe da academia agiu prontamente e com eficiência para atender a emergência.

O aluno foi atingido por uma máquina denominada "hack squat", conforme explicou Cícero Aparecido, coordenador da unidade. Ele detalhou que a máquina é destinada a executar agachamentos convencionais com auxílio da máquina, ao invés de utilizar uma barra livre. Essa é a função padrão da máquina, com uma trava central e anilheiros laterais.

