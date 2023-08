Itaú fora do ar hoje? App e site estão com instabilidade, e queixas já passam de 4 mil

O Itaú está fora do ar hoje para quem tenta realizar diversas atividades, seja pelo app de celular ou pelo site da instituição. Os clientes reclamam de ‘erro inesperado’ que surge quando tentam concluir as transações, de acordo com relatos publicados na internet. A tela do aplicativo no iPhone diz o seguinte: “Estamos com instabilidades. Tente entrar novamente.”

Fachada de agência do Itaú (Imagem: Marcelo Alves/Flickr)

Usuários do banco digital Iti, que pertence ao conglomerado, também passam por problemas. O Itaú Unibanco confirmou ao Tecnoblog às 10h30 que está com “instabilidade de origem interna em seus sistemas”. O banco pediu desculpas pelo inconveniente e informou que está “trabalhando com urgência” para que o serviço seja restabelecido.

A plataforma DownDetector, que monitora serviços digitais, registra um crescimento rápida na quantidade de queixas sobre o Itaú ao longo da manhã desta segunda-feira (07). A reboque do problema no Itaú, outros serviços bancários são listados com engasgos hoje: Banco do Brasil, Bradesco, Caixa, Nubank, Santander.

Com Tecnoblog