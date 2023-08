Justiça aceita denúncia e Marcius Melhem enfrentará processo por assédio sexual

O ex-diretor da TV Globo, Marcius Melhem, foi formalmente acusado e agora é réu em três processos distintos de suposto assédio sexual. A decisão de dar prosseguimento ao processo judicial foi proferida pela juíza Juliana Benevides de Barros Araújo, do Poder Judiciário do Rio de Janeiro, após denúncia formal apresentada nesta terça-feira, 8 de agosto, pela procuradora do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, Isabela Jourdan .

Foto: João Cotta/Globo

Entre as vítimas desses casos está a atriz Carol Portes, que denunciou o suposto assédio sexual de Melhem durante sua gestão como roteirista do programa "Tá no Ar", da TV Globo. A atriz Georgiana Góes e outra funcionária que optou pelo anonimato também fizeram suas denúncias. Marcius Melhem nega veementemente essas acusações.

Os fatos em questão teriam ocorrido durante a gestão de Melhem como diretor de humor da TV Globo. A investigação dessas denúncias de assédio sexual foi iniciada em junho de 2021, depois que as atrizes prestaram depoimentos à Ouvidoria da Mulher do Conselho Nacional do Ministério Público. Dani Calabresa, outra denunciante neste caso, teve suas acusações extintas por prescrição, junto com outras cinco vítimas.

Marcius Melhem anunciou publicamente sua saída da TV Globo em agosto de 2020, encerrando um vínculo de 17 anos com a emissora carioca. Em uma declaração formal, a empresa citou um acordo mútuo para se separar. A TV Globo divulgou ainda seu compromisso de investigar rigorosamente as alegações de assédio e enfatizou uma política de tolerância zero em relação a comportamentos abusivos. No entanto, devido ao sigilo das investigações em andamento envolvendo funcionários, a rede se absteve de fazer qualquer comentário público sobre o processo.

Da redação com Itatiaia