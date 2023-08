Verifique se seu CPF está sendo usado por golpistas em chips pré-pagos

Golpistas têm utilizado artifícios para adquirir chips pré-pagos de celular em nome de terceiros, aproveitando-se da facilidade em obter números de CPF. Essa prática levou as operadoras Vivo, Claro, TIM, Algar e Sercomtel a criarem o site Cadastropre.com.br, que permite aos usuários verificar se há algum chip pré-pago registrado em seu nome.

Foto: Reprodução/Internet/Freepik

O procedimento é simples: os cidadãos inserem o número do CPF no site e, se encontrarem alguma linha de celular vinculada a ele, podem denunciar a fraude às operadoras, solicitando o cancelamento. A iniciativa, em vigor desde 2020 e apoiada pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), busca mitigar golpes com chips pré-pagos.

Como consultar se tenho um chip pré-pago?

Acesse o site cadastropre.com.br

Na página inicial, clique em consultar

Digite seu CPF e clique abaixo para informar que é um humano

Na página seguinte, aparecerá uma imagem de animal; clique ao lado para informar qual é o animal da foto e vá em próximo

Se necessário, responda mais perguntas para mostrar que não é um robô tentando fazer a consulta

Depois vá em "Consultar"

Se não houver nenhum celular em seu nome, aparecerá a seguinte mensagem "Em todo território nacional, o CPF consultado não possui linha pré-paga ativa nas Prestadoras participantes."

As informações são atualizadas a cada 30 dias

Se necessário, faça uma nova consulta

Se houver algum chip no nome do consumidor, será informado em qual operadora foi registrados do cadastro.

Não são oferecidas demais informações devido a questões de sigilo e privacidade. Dados como nome do consumidor, número do telefone e a quantidade de linhas são omitidos.

Apesar das medidas adotadas para a habilitação de novos chips, ainda é possível que os consumidores tenham linhas não reconhecidas em seus nomes. Nesse caso, a Anatel orienta entrar em contato com a prestadora indicada e, se necessário, solicitar o cancelamento da linha.

A Associação Brasileira de Telecomunicações, Conexis, ressalta que essa iniciativa contribui para manter a base cadastral da telefonia móvel precisa e atualizada, garantindo maior segurança aos clientes. A digitalização de serviços, embora facilite a vida dos consumidores, também pode expor dados pessoais, aumentando o risco de fraudes.

O advogado Lucas Marcon, do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), elogia a iniciativa das operadoras como uma forma de permitir que os consumidores monitorem suas linhas pré-pagas ativas e identifiquem possíveis cadastros fraudulentos.

Em casos de linhas pré-pagas ativas não reconhecidas, recomenda-se entrar em contato com a operadora para verificar a autenticidade. Caso contrário, há risco de suspensão dos serviços após 15 dias de notificação sobre a recarga pendente. O bloqueio parcial ou total pode ocorrer, limitando as funcionalidades da linha. Se a linha for perdida, o consumidor terá 30 dias para recarregar, caso contrário, será necessário adquirir um novo chip com número diferente.

Da redação com Folhapress