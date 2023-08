Estudante sofre traumatismo craniano ao cair de viaduto durante calourada

Um aluno da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), no Rio Grande do Sul, ficou gravemente ferido após cair de um viaduto de 4,5 metros durante uma festa de calouros, na madrugada de quarta-feira (9). O estudante, de 31 anos, sofreu traumatismo craniano e está internado em estado grave no Hospital Universitário de Santa Maria.

Foto: Reprodução/Itatiaia

O acidente aconteceu quando a vítima saía do evento, por volta de meia noite. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estava no local e fez o socorro. Segundo a Guarda Municipal, que realizou o atendimento da ocorrência, o homem apresentava sinais de embriaguez.

Câmeras de segurança flagraram o momento do acidente. As imagens estão sendo analisadas pela Polícia Civil. Segundo a corporação, nas imagens é possível ver o estudante andando em zigue-zague, segurando um isopor. Logo depois, ele escora no gradil e cai do viaduto.

A Calourada da UFMS reuniu cerca de nove mil alunos. O evento é realizado pela prefeitura, pelo Diretório Central dos Estudantes da UFSM, pela Liga Interatlética (LISM) e pelo Conselho Municipal de Política Cultural anualmente.

Evento será mantido até esta quinta-feira (10)

Apesar do acidente, a festa será mantida até esta quinta-feira (10), quando acontece a última noite do evento. A calourada está acontecendo desde segunda-feira (7) na cidade gaúcha. Na manhã de quarta (9), horas depois do acidente, barras de metal foram instaladas para reforçar a segurança do viaduto.

Em nota, a Prefeitura de Santa Maria e os demais organizadores do evento manifestaram solidariedade ao aluno ferido. “Para a continuidade da festa nos demais dias, será reforçada a segurança em relação à estrutura dos gradis montados desde o primeiro dia do evento no local, bem como no entorno do restante da estrutura”, diz um trecho do texto.

